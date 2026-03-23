Füze videosu krize dönüştü: İsrail, İspanya Başbakanı’nı hedef aldı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İran’a yönelik savaş karşıtı açıklamaları nedeniyle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e sert tepki gösterdi.

Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Sanchez’i hedef aldı.

İsrail tarafından paylaşılan videoda, İranlı bir kişinin Sanchez’in “Bu savaş sadece yasa dışı değil, aynı zamanda insanlık dışı” sözlerini bir füzenin üzerine yapıştırdığı görüntülere yer verildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, bu görüntüler üzerinden Sanchez’i eleştirerek, “İran’daki mollalar rejimi, sivillere karşı kullandığı füzelerin üzerine sözlerini yazarak sana teşekkür ediyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Sanchez’e yönelik olarak “Sözlerinin bu füzelerde yer aldığını bilmek sana ne hissettiriyor?” sorusu yöneltildi.

İsrail tarafı ayrıca Avrupa ülkelerinin de bu füzelerin menzili içinde olduğunu vurgulayarak, İspanya’nın da potansiyel tehdit altında bulunduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Pedro Sánchez’in ABD-İsrail’e yönelik eleştirilerine, füze üzerine yazdığı mesajla teşekkür etti.

Farsça ve İngilizce olarak yazılan ve füzenin üzerine yapıştırılan notta şu ifadelere yer verildi:

“İspanya'nın başbakanı bu savaş yasal değil diyor. Biz de aynısını söylüyoruz. Sadece yasa dışı (gayrimeşru) olmakla kalmıyor, aynı zamanda insanlık karşıtı bir savaştır. Teşekkür ederiz sayın başbakan.”