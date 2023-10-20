Füzeler yeniden Kudüs Hastanesi'ne çevrildi... İsrail'den 'derhal boşaltın' uyarısı!
Son dakika haberi... Filistin Kızılayı, El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına işaret ederek, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yaptı. Buna göre İsrail Gazze’de bulunan Kudüs Hastanesi'nin “boşaltılması” yönünde bir uyarı verdi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istediği bildirildi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinden Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı yönünde tehdit alındığı" belirtildi.
HASTANEDE 400'DEN FAZLA HASTA VAR
Açıklamada, "İsrail ordusunun, 400'den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğu Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istediği" kaydedildi.
Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına işaret edilen açıklamada, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı.
NE OLMUŞTU?
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.
İsrail ordusu dün Kudüs Hastanesi'nin çevresine bombardıman düzenlemişti.
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