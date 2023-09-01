G-20 Zirvesi öncesi 'maymun' alarmı: Caddelere maket 'langur' konuşlandırıldı

Yayınlanma: 01.09.2023 - 12:15

Güncelleme: 01.09.2023 - 12:16

Hindistan'da yetkililer, küçük rhesus maymunlarının önümüzdeki hafta ülkede gerçekleşecek G-20 zirvesini engellememesi için tedbirler aldı.

Yeni Delhi'nin çeşitli yerlerine rhesus maymunlarının korktuğu bir diğer maymun türü olan langurun maketleri konuşlandırıldı.

Langur maketlerini ana yollar boyunca ve rhesus maymunlarının sıkça görüldüğü yerlere yerleştirmenin yanı sıra, hayvanların canlı ve hareket halinde olduğu izlenimini yaratmak için belediye çalışanlarının da görevlendirildiği kaydedildi.

Buna ek olarak, yetkililer ormanlık alanlardaki maymunların yaşam alanının dışına çıkmamalarını sağlamak için tedbir uyguluyor.

"UYGULAMADA OLUMLU BİR ETKİ GÖRÜYORUZ"

Yeni Delhi Belediye Meclisi'nin başkan yardımcısı Satish Upadhyay, "Son bir hafta içinde bu kesitleri şehre yerleştirmeye başladık ve şimdiden olumlu bir etki görüyoruz. Maymunlar, maketlerin bulunduğu bölgelere gitmeyi bıraktı" dedi.

Rhesus maymunlarının, Yeni Delhi'nin pek çok bölgesinde sivil halka yönelik tehdit oluşturduğu, caddelerde koşarak hem kendilerini hem de sürücüleri riske atmakta ve çoğu zaman yayalara ya da bölge sakinlerine saldırdığı biliniyor.

Yetkililer, siyah yüzlü daha büyük bir primat olan langurun, rhesus maymunlarını korkutup kaçırmak için kentteki yetkililer tarafından yaygın olarak kullanıldığını söyledi.

LANGURLAR, 2010'DA DA KULLANILMIŞTI

Bu uygulamanın, Yeni Delhi'nin büyük bir uluslararası etkinlik sırasında maymun sorununu çözmek için langurlara başvurduğu ilk tedbir olmadığı biliniyor.

İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları, 2010 yılında şehirde düzenlendiğinde canlı langurlar kiralanmış ve göreve çıkarılmıştı.