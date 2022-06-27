G7 liderleri Putin'i, ti'ye aldı

27 Haziran 2022 Pazartesi, 11:16

Almanya'da gerçekleşen G7 zirvesinin fotoğraf çekimi sırasında, Putin'in maço tavırları alaya alındı.

Guardian'ın haberine göre, İngiltere Başbakanı Johnson fotoğraf çekimi sırasında ceketlerin çıkıp çıkmayacağını sordu ve "Göğüs kaslarımızı göstermeliyiz" dedi. Mevkidaşlarını ise "Putin'den daha sert olduğumuzu göstermemiz gerek" diyerek güldürdü.

Bunun üzerine ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Üstsüz bir şekilde at sürelim" önerisinde bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise “Evet ata binmek en iyisi” dedi.

Putin, Rusya devlet medyası tarafından yayımlanan bir fotoğrafta üstsüz at binerken paylaşılmıştı.