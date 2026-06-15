G7 zirvesi öncesi Cenevre’de protestolar: Araçlar ateşe verildi, BM ofisinin camları kırıldı

Fransa’nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenecek G7 Zirvesi öncesi İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen protestolar şiddet olaylarına sahne oldu.

Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı gösterilerde polis, bazı gruplara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Cenevre’de düzenlenen yürüyüş başlangıçta barışçıl şekilde ilerledi. Ancak ilerleyen saatlerde bazı göstericiler, kapitalizmin ve küresel güç ilişkilerinin sembolü olarak gördükleri hedeflere yöneldi.

Göstericiler bir Tesla aracını ateşe verirken, bir Birleşmiş Milletler kurumunun camlarını kırdı. Kentteki bir banka da protestocuların hedef aldığı noktalar arasında yer aldı.

Olaylar sırasında bazı göstericilerin yerden söktükleri taşları polise attığı, bazılarının ise meşale ve havai fişek kullandığı bildirildi.

Dağılma uyarılarına rağmen çatışmaların sürmesi üzerine polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Olası şiddet olaylarına karşı kentteki bazı iş yerlerinin önceden kepenk ve panellerle kapatıldığı, yüzlerce çevik kuvvet polisinin de bölgede görevlendirildiği belirtildi.

GÖSTERİLERE FARKLI GRUPLAR KATILDI

Protestolara çevreci gruplar, kadın hakları savunucuları ve Filistin yanlısı aktivistler de destek verdi. Bazı göstericilerin ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alan sloganlar taşıdığı görüldü.

Reuters’a konuşan gösterici Mattia Piccard, güvenlik önlemlerini eleştirerek, “Bu, göstericileri korkutma ve insanları protestolara katılmaktan vazgeçirme girişimi” dedi.

Göstericiler, G7 Zirvesi’ni siyasi ve ekonomik gücün belli ülkeler ve liderler etrafında toplanmasının sembolü olarak gördüklerini söyledi.

Reuters’a konuşan protestocu Pippa Saugy, “Bana göre bu, zenginlerin daha da zenginleştiğini, yoksulların ise geride bırakıldığını bir kez daha gösteren bir toplantı” ifadelerini kullandı.

Gösteriyi organize edenlerden Francoise Nyffeler ise Associated Press’e yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin iklim, ticaret tarifeleri ve savaş politikalarından endişe duyduklarını belirtti.

ZİRVENİN GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

G7 Zirvesi, Fransa’nın Evian-les-Bains kentinde pazartesi günü başlayacak ve çarşamba gününe kadar sürecek.

Zirveye Kanada, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD liderlerinin katılması bekleniyor.

Toplantıda Ukrayna savaşı, ABD ile İran arasında varılması beklenen mutabakat, küresel eşitsizlik ve kritik minerallere erişim gibi başlıkların ele alınacağı belirtiliyor.

G7 zirveleri, geçmiş yıllarda da kapitalizm, küreselleşme, iklim krizi ve gelir adaletsizliği karşıtı protestolara sahne olmuştu.