G7 zirvesinde Çin vurgusu: Yapıcı ve istikrarlı ilişkiler istiyoruz

Yayınlanma: 20.05.2023 - 14:44

Güncelleme: 20.05.2023 - 14:45

Japonya'nın Hiroşima kentindeki G7 Liderler Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. Liderler, ortak açıklamada, Ukrayna krizi dahil çeşitli konulara değindi.

G7 liderleri Çin'den, Ukrayna'daki saldırganlığını durdurması için Rusya'ya baskı yapmasını istedi.

Söz konusu çağrıda liderler, "Çin'e, Rusya'ya, askeri saldırganlığı durdurması ve askerlerini Ukrayna'dan derhal, tamamen ve koşulsuz olarak geri çekmesi için baskı yapmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Liderler, Ukrayna ile doğrudan görüşmeler de dahil olmak üzere, "Çin'i, toprak bütünlüğüne ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ilke ve amaçlarına dayalı kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışı desteklemeye teşvik ediyoruz" ifadesini kaydetti.

Tayvan'ın statüsüne saygı duyulmasını isteyen liderler, Çin'in, Tayvan üzerindeki iddialarına yönelik barışçıl çözüm yolu bulmasını istedi.

ÇİN İLE İŞBİRLİĞİ İHTİYACI

Çin ile samimi ilişki kurmanın ve endişeleri doğrudan Çin'e aktarmanın önemini vurgulayan liderler, Çin ile "yapıcı ve istikrarlı ilişkiler" kurmayı hedeflediklerini ve "zarar vermek" istemediklerini belirtti.

İklim değişikliği, ülkelerin finansman ihtiyaçları, küresel sağlık endişeleri ve ekonomik istikrar gibi konulara dikkati çeken liderler küresel rolü ve ekonomik büyüklüğü göz önüne alındığında Çin ile işbirliğini ihtiyaç olarak gördüklerini bildirdi.

Çin'in bölgesel nüfuzunu artırdığı Doğu Çin ve Güney Çin denizlerindeki durumu ciddi endişeyle izlediklerini kaydeden liderler, "statükoyu, güç kullanarak değiştirmeye yönelik her türlü tek taraflı teşebbüse şiddetle karşı çıktıklarını" vurguladı.

Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki denizcilik iddialarının yasal bir dayanağı olmadığını ve Çin'in bölgedeki askerileştirme faaliyetlerine karşı olduklarını anlatan liderler, "Uluslararası kurallara göre oynayan bir Çin küresel ilgiye sahip olacaktır" ifadesine yer verdi.

KUZEY KORE

Ortak açıklamada G7 liderleri, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Tibet Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine yönelik endişelerini aktardı.

G7'nin, Çin'in küresel bir güç olarak yükselişini engellemeye çalıştığı yönündeki ithamlara yönelik liderler, "Politika yaklaşımlarımız Çin'e zarar vermek için tasarlanmadığı gibi Çin'in ekonomik ilerlemesini ve kalkınmasını engellemeyi de amaçlamıyoruz" değerlendirmesini paylaştı.

Pasifik bölgesindeki ciddi güvenlik ortamına değinen ve Kuzey Kore'nin "görülmemiş sayıda hukuka aykırı balistik füze fırlatmasını" kınayan liderler, Pyongyang yönetimine, nükleer silahları ve programlarını tamamen terk etmesi çağrısı yaptı.

Liderler, "nükleer silahların olmadığı bir dünya nihai hedefine" ulaşmak için silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarını güçlendirme taahhüdünde bulundu.