Ukrayna güçleri Rus ajanı yakaladı
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi (FSB) ajanı olduğu belirtilen bir kişiyi Zaporijya bölgesinde yakaladı.
SBU’dan yapılan açıklamada, “SBU, Ukrayna Deniz Piyadelerinin mevzilerini gözetleyen Rus ajanını gözaltına aldı. SBU, Zaporijya cephe bölgelerindeki karşı sabotaj operasyonları sırasında bir FSB ajanını daha açığa çıkardı. Suçlu, 2011 yılında yolsuzluk nedeniyle kovulan eski bir vergi polisi memuruydu. Bu yılın Mart ayı başlarında bir FSB subayı tarafından bölgedeki Savunma Güçlerinin konumları hakkında istihbarat toplamak üzere uzaktan görevlendirildi” denildi.
Gözaltına alınan ve kimliği açıklanmayan kişinin, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın mektubu okununca yuhaladılar!
- İkinci turda kimi destekleyecek?
- Seçim sonrası not defterim
- Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması!
- Uğur Dündar’dan canlı yayında sert sözler
- Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi sona erdi
- Ekrem İmamoğlu'ndan 19 Mayıs isyanı: Böyle olmaz!
- Kredi kartı nakit avans kararı kaldırıldı
- AKP sözcüsünden Ekrem İmamoğlu'na gözdağı!
- YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı