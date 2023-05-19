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Ukrayna güçleri Rus ajanı yakaladı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi (FSB) ajanı olduğu belirtilen bir kişiyi Zaporijya bölgesinde yakaladı.

DHA
Yayınlanma: 19.05.2023 - 07:51
Ukrayna güçleri Rus ajanı yakaladı
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SBU’dan yapılan açıklamada, “SBU, Ukrayna Deniz Piyadelerinin mevzilerini gözetleyen Rus ajanını gözaltına aldı. SBU, Zaporijya cephe bölgelerindeki karşı sabotaj operasyonları sırasında bir FSB ajanını daha açığa çıkardı. Suçlu, 2011 yılında yolsuzluk nedeniyle kovulan eski bir vergi polisi memuruydu. Bu yılın Mart ayı başlarında bir FSB subayı tarafından bölgedeki Savunma Güçlerinin konumları hakkında istihbarat toplamak üzere uzaktan görevlendirildi” denildi.

Gözaltına alınan ve kimliği açıklanmayan kişinin, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu ifade edildi.


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