G7den Ukrayna açıklaması

14 Şubat 2022 Pazartesi, 14:03

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin oluşturduğu G7 ülkelerinin maliye bakanları, Ukrayna'daki gelişmeler hakkında ortak bildiri yayımladı.

Ortak bir bildiride, "Ukrayna sınırlarında devam eden Rus askeri yığınağı ciddi bir endişe kaynağı. Biz, G7 maliye bakanları, Ukrayna ekonomisini desteklemek için hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmeye hazır olduğumuzun altını çiziyoruz" dendi.

Bakanlar, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırısı, hızlı, koordineli ve güçlü bir yanıtla karşılanacaktır. Rus ekonomisi üzerinde büyük ve acil sonuçları olacak ekonomik ve mali yaptırımları toplu olarak uygulamaya hazırız" diye eklediler.

Bildiride, Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün, ekonomik ve finansal istikrarının korunmasında kararlı olunduğu, özellikle Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi finans kuruluşlar aracılığıyla bu ülkeye önemli finansal destek sağlandığı kaydedildi.

Ukrayna'ya 2014'ten beri toplam 48 milyar doları aşan ekonomik destek sağlandığı anımsatılan bildiride, Ukrayna'nın reform çabalarını kolaylaştırmak için gerekli desteği alacağı ve ülkeyle sürdürülebilir bir mali temele sahip olması için yakın iş birliği yapılacağı belirtildi.

Durumun yakından takip edileceğine dikkatin çekildiği bildiride, Ukrayna'ya daha fazla ekonomik ve mali destek sağlanmaya hazır olunduğu kaydedildi.

G7'yi ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya oluşturuyor. G7 dönem başkanlığı halihazırda Almanya tarafından yürütülüyor.