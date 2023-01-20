Gabon Dışişleri Bakanı, başbakanlık ofisinde öldü
Gabon Dışişleri Bakanı Michael Moussa Adamo, bakanlar kurulu toplantısına katılmak için geldiği başbakanlık ofisinde kalp krizi geçirerek öldü.
Gabon Dışişleri Bakanı Michael Moussa Adamo'nun, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdiği bildirildi.
Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, yaptığı açıklamada, 62 yaşındaki Dışişleri Bakanı Adamo'nun, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bongo, "O çok büyük bir diplomat, gerçek bir devlet adamıydı. Benim için her şeyden önce bir dosttu" ifadelerini kullandı.
Adamo'nun bakanlar kurulu toplantısına katılmak için geldiği başbakanlık ofisinde kalp krizi geçirdiği, başbakanlık sağlık ekibi tarafından yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.
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