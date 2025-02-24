2002’den bu yana ilk defa… İsrail, Batı Şeria’ya tanklarla girdi, mülteci kampına baskın yaptı!

HAMAS: HALKIMIZ VE DİRENİŞ ONLARI BEKLİYOR

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal ordusunun (İsrail) Batı Şeria'daki operasyonlarını genişletmesi ve yıllar sonra ilk kez askeri takviye ve tank konuşlandırması, düşmanın (İsrail) Filistinlilere karşı soykırım savaşını sürdürme ve benzeri görülmemiş yıkım ve tahrip politikasını sürdürme yönündeki tehlikeli niyetlerini açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırı çemberini genişletmesi ve 40 bini aşkın Filistinlinin mülteci kamplarından zorunlu göçe tabi tutulmasına işaret edilerek, bunun, Filistin halkı ve direniş örgütlerinin ortak bir cephe kurma zorunluluğunu doğurduğu vurgulandı.