2002’den bu yana ilk defa… İsrail, Batı Şeria’ya tanklarla girdi, mülteci kampına baskın yaptı!
21 Ocak'ta Cenin kentine başlattığı saldırıyı genişleten ve şiddetlendiren İsrail ordusu, 2002'den bu yana ilk kez tanklarla kente girdi. İsrail, bölgenin kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı’na baskın düzenledi. Bu saldırılar nedeniyle yaklaşık 40 bin Filistinlinin zorla yerinden edildiği bilgisi paylaşıldı.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından 21 Ocak'ta Cenin kentine başlattığı saldırıyı genişleten ve şiddetlendiren İsrail ordusu, 2002'den bu yana ilk kez tanklarla kente girdi.
İsrail, 2002'den bu yana ilk kez tanklarla Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından 21 Ocak'ta Cenin kentine başlattığı saldırıyı genişleten ve şiddetlendiren İsrail ordusu, Cenin kenti yakınlarında köylere de saldırılar başlattığını açıklamıştı.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Batı Şeria'da silahsız sivillere karşı tank kullanmasını "tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirdi.
FİLİSTİN’DEN AÇIKLAMA: DURUMU TIRMANDIRIYOR
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası topluma "Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları durdurmak için acilen harekete geçmeleri" çağrısı yapıldı.
Açıklamada, "İşgal güçlerinin silahsız sivillere, evlerine ve mülklerine yönelik saldırılarında tank kullanması, Batı Şeria'daki durumu tehlikeli bir şekilde tırmandırıyor. Bu eylem, gerekçe olmaksızın soykırım ve zorla yerinden etme savaşını sürdürmeye yönelik bariz bir girişim." ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e ağır tanklar sevk etmesinin "Filistin halkına yönelik saldırıları genişletme ve derinleştirme amacı taşıdığı" belirtilen açıklamada, bu hamlenin özellikle Batı Şeria'nın kuzeyinde ve mülteci kamplarında yaşayan sivilleri hedef aldığı vurgulandı.
40 BİN FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ
Açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarında yürüttüğü saldırılar nedeniyle yaklaşık 40 bin Filistinlinin zorla yerinden edildiği bilgisi paylaşıldı.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma "İsrail'in uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı saldırılarını dizginlemek ve Filistin halkının kendi topraklarında kalma hakkını güvence altına almak için acilen harekete geçmeleri" çağrısı yaptı.
HAMAS: HALKIMIZ VE DİRENİŞ ONLARI BEKLİYOR
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal ordusunun (İsrail) Batı Şeria'daki operasyonlarını genişletmesi ve yıllar sonra ilk kez askeri takviye ve tank konuşlandırması, düşmanın (İsrail) Filistinlilere karşı soykırım savaşını sürdürme ve benzeri görülmemiş yıkım ve tahrip politikasını sürdürme yönündeki tehlikeli niyetlerini açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırı çemberini genişletmesi ve 40 bini aşkın Filistinlinin mülteci kamplarından zorunlu göçe tabi tutulmasına işaret edilerek, bunun, Filistin halkı ve direniş örgütlerinin ortak bir cephe kurma zorunluluğunu doğurduğu vurgulandı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın orduya 12 ay boyunca Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında kalmak için hazırlık ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşüne müsaade etmeme talimatı vermesine dikkati çekilen açıklamada, "Bunlar gerçekleşmeyecek hayallerdir. Halkımız ve direnişimiz onları bekliyor ve bütün bu planları bozacaklar." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Filistin halkına İsrail'e karşı direnişi artırma çağrısı yapılarak, "İşgalcilerin silahları, tankları ve askeri gücü Filistinlilerin kararlılığı karşısında paramparça olacak ve halkımız tarihi haklarına bağlı kalmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
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