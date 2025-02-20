İsrail’de üç yolcu otobüsünde patlama: Seferler durduruldu, terör şüphesi!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 23:10

Güncelleme: 21.02.2025 - 00:05

İsrail ordu radyosunun haberinde, Bat-Yam'da bombalı saldırı girişiminden şüphelenildiği ve 3 otobüste art arda patlama meydana geldiği kaydedildi.

Patlama sonrası otobüslerde yangın çıkarken, otobüslerin boş olduğu ve patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Polis patlamayla ilgili soruşturma başlatırken, patlamanın terör saldırısı olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan patlamaların ardından metro seferleri de durduruldu.

ARAMA TALİMATI VERİLDİ

İsrail basınında yer alan haberlerde, iç istihbarat teşkilatı Shin Bet’in soruşturmaya dahil olduğu ve Tel Aviv metropol bölgesindeki tüm otobüslerde arama yapılması talimatı verildiği aktarıldı.

NETANYAHU DAHİL OLDU

İsrail polis sözcülüğünden yapılan ayrı bir açıklamada ise patlayıcıların zaman ayarlı olduğu belirtildi. Açıklamada, 2 ayrı otobüste daha patlayıcı tespit edildiği ve imha edilmeleri için ekiplerin çalışma yürüttüğü kaydedildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun patlamalara ilişkin güvenlik toplantısı yapacağı duyuruldu.