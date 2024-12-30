2024 yılında dünyada neler yaşandı? Savaşlar, afetler, seçimler...
2024 yılının bitmesine çok az süre kaldı. Yeni yıla girerken bu yıl dünyada savaşlardan afetlere seçimlerden suikastlere pek çok önemli gelişme yaşandı. İşte 2024 yılında dünyada yaşananlar...
1 OCAK
Japonya'nın batı kıyısında 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 376 kişi öldü ve 1,327 kişi yaralandı.
26 OCAK
Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın başvurusu üzerine İsrail'in soykırım suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi.
29 ŞUBAT
İsrail Savunma Kuvvetleri’nin, Gazze'de insani yardım bekleyen kalabalığın üzerine ateş açması sonucunda 112 kişi öldü.
7 MART
İsveç, NATO'ya katılan 32. ülke oldu.
22 MART
Moskova’da bulunan Crocus City Hall'a bir konser sırasında düzenlenen saldırı sonucu en az 137 kişi öldü 182 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenirken, Devlet Başkanı Vladimir Putin bir günlük ulusal yas ilan etti.
1 NİSAN
İsrail Hava Kuvvetleri, İran'ın Şam'daki büyükelçiliğinin konsolosluk bölümünü vurdu. Hava saldırısı sonucu 16 kişi öldü.
19 MAYIS
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan'ın içinde olduğu 8 kişi helikopter kazası sonucunda öldü.
30 MAYIS
Eski ABD Başkanı ve mevcutta Biden’ın halefi Donald Trump New York'ta yargılandığı Sus Payı Davasında 34 suçlamanın tamamında jüri tarafından suçlu bulundu.
9 HAZİRAN
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu seçimleri'nde aşırı sağın seçimi açık ara birinci bitirmesi üzerine Ulusal Meclis'i feshetti ve erken seçime gidilmesine karar verdi.
4 TEMMUZ
2024 Birleşik Krallık genel seçimleri sonucunda 33.8% oranında oy alan İşçi Partisi Avam Kamarası'nda çoğunluğu elde etti ve parti lideri Keir Starmer yeni Birleşik Krallık Başbakanı oldu. İşçi partisi bu zaferi ile 14 yıllık Muhafazakâr Parti iktidarı sona erdi.
5 TEMMUZ
2024 İran cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu sonucunda 54.76% oranında oy alan Mesut Pezeşkiyan yeni İran Cumhurbaşkanı oldu.
7 TEMMUZ
2024 Fransa yasama seçimleri ikinci turu sonucunda Ulusal Birlik Partisi'ne karşı sol partilerin oluşturduğu Fransa Yeni Halk Cephesi seçimi birinci sırada tamamladı. Ancak hiçbir parti Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlayamadı.
13 TEMMUZ
ABD’de Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump’a yönelik silahlı suikast düzenlendii. Trump kulağından yaralandı. Saldırgan ise gizli servis tarafından öldürüldü.
14 TEMMUZ
Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nı finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup eden İspanya kazandı.
31 TEMMUZ
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmak için gittiği Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldü.
1 AĞUSTOS
Soğuk Savaş'ın bitiminden beri gerçekleştirilen en büyük esir değişimi Ankara'da gerçekleşti. ABD ve Rusya arasında toplam 36 esir Ankara Esenboğa Havalimanı'nda takas edildi.
17-18 EYLÜL
Hizbullah militanları ve sağlık görevlileri tarafından kullanılan çağrı cihazları ve telsizlerin iki büyük siber saldırıda patlaması sonucu 32 kişi öldü ve 3.200'den fazla kişi yaralandı. Saldırının faili olarak İsrail gösteriliyor.
27 EYLÜL
İsrail Hava Kuvvetleri tarafından Beyrut, Dahiye'de bulunan Hizbullah karargâhına düzenlenen saldırı sonucunda Genel Sekreter Hasan Nasrallah dahil 33 kişi öldü.
1 EKİM
İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyini işgal etti. Bunun üzerine İran, İsrail'in Lübnan saldırılarına yanıt olarak İsrail'e hava saldırısı düzenledi.
16 EKİM
Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, Refah'da İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından öldürüldü.
5 KASIM
ABD başkanlık seçimleri sonucunda Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump rakibi Kamala Harris karşısında galip oldu ve ikinci kez ABD Başkanı seçildi.
8 ARALIK
Suriye’de Terör Örgütü HTŞ önderliğindeki Muhalif gruplar 27 Kasım’da başlattıkları harekat sonucu 11 günde Suriye Başkent’i Şam’a girdi. Böylece Suriye’de 61 yıllık Baas Rejimi çöktü. Rejimin Cumhurbaşkanı Beşar Esad ailesiyle birlikte ülkeden ayrılarak Rusya’ya geçti.
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