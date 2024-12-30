2024 yılında dünyada neler yaşandı? Savaşlar, afetler, seçimler...

17-18 EYLÜL

Hizbullah militanları ve sağlık görevlileri tarafından kullanılan çağrı cihazları ve telsizlerin iki büyük siber saldırıda patlaması sonucu 32 kişi öldü ve 3.200'den fazla kişi yaralandı. Saldırının faili olarak İsrail gösteriliyor.