74.Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! 2022 Emmy Ödülleri'nde kimler ödül aldı?

"Televizyon dünyasının Oscarları" olarak kabul edilen Emmy Ödülleri'nin bu yıl 74'üncüsü düzenlendi. Peki, 2022 Emmy Ödülleri'ni kimler kazandı?

74. Emmy Ödülleri Los Angeles’taki törenle sahiplerini buldu. Bu yıl en çok adaylık alan yapımlar 25 kategoriyle Succession ile 20 adaylıkla Ted Lasso ve The White Lotus dizileri oldu.

İşte, 74.Emmy Ödülleri ve kazananları...