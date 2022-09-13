74.Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! 2022 Emmy Ödülleri'nde kimler ödül aldı?
"Televizyon dünyasının Oscarları" olarak kabul edilen Emmy Ödülleri'nin bu yıl 74'üncüsü düzenlendi. Peki, 2022 Emmy Ödülleri'ni kimler kazandı?
74. Emmy Ödülleri Los Angeles’taki törenle sahiplerini buldu. Bu yıl en çok adaylık alan yapımlar 25 kategoriyle Succession ile 20 adaylıkla Ted Lasso ve The White Lotus dizileri oldu.
İşte, 74.Emmy Ödülleri ve kazananları...
Video Haberler
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
- Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götür
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Buruk sormuştu: Şenol Güneş'ten Yusuf Demir açıklaması!
- Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe istismar iddiası
- ATM'de açık buldu, milyoner hayatı sürdü!
- Vahdettin’i aklayamazsınız
- İmamoğlu'nun 'kaza' günü nerede olduğu ortaya çıktı
- 'Bilal Oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor'
- Bahçeli'den Erdoğan'ın talebine 'olumsuz' yanıt
- Çakıcı'nın danışmanından valiye 'ziyaret'
- 'İmralı ile görüşme' iddiası!
- 200 milyonluk arazi hangi danışmana ait?