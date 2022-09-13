74.Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! 2022 Emmy Ödülleri'nde kimler ödül aldı?

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 12:19
<p>"Televizyon dünyasının Oscarları" olarak kabul edilen Emmy Ödülleri'nin bu yıl 74'üncüsü düzenlendi. Peki, <strong>2022 Emmy Ödülleri</strong>'ni kimler kazandı? </p> <p><strong>74. Emmy Ödülleri</strong> Los Angeles’taki törenle sahiplerini buldu. Bu yıl en çok adaylık alan yapımlar 25 kategoriyle Succession ile 20 adaylıkla Ted Lasso ve The White Lotus dizileri oldu.</p> <p><strong>İşte, 74.Emmy Ödülleri ve kazananları...</strong></p>

"Televizyon dünyasının Oscarları" olarak kabul edilen Emmy Ödülleri'nin bu yıl 74'üncüsü düzenlendi. Peki, 2022 Emmy Ödülleri'ni kimler kazandı? 

74. Emmy Ödülleri Los Angeles’taki törenle sahiplerini buldu. Bu yıl en çok adaylık alan yapımlar 25 kategoriyle Succession ile 20 adaylıkla Ted Lasso ve The White Lotus dizileri oldu.

İşte, 74.Emmy Ödülleri ve kazananları...

<h3>En iyi dram dizisi: Succession (HBO/HBO Max)</h3> <p><strong>Adaylar: </strong></p> <p>Better Call Saul (AMC)</p> <p>Euphoria (HBO/HBO Max)</p> <p>Ozark (Netflix)</p> <p>Severance (Apple TV+)</p> <p>Squid Game (Netflix)</p> <p>Stranger Things (Netflix)</p> <p>Yellowjackets (Showtime)</p>

En iyi dram dizisi: Succession (HBO/HBO Max)

Adaylar: 

Better Call Saul (AMC)

Euphoria (HBO/HBO Max)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

Squid Game (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Yellowjackets (Showtime)

<h3>Komedi dizilerinde en iyi erkek oyuncu: Jason Sudeikis - Ted Lasso</h3> <p><strong>Adaylar: </strong></p> <p>Donald Glover - Atlanta (FX)</p> <p>Bill Hader - Barry (HBO/HBO Max)</p> <p>Nicholas Hoult - The Great (Hulu)</p> <p>Steve Martin - Only Murders In The Building (Hulu)</p> <p>Martin Short - Only Murders In The Building (Hulu)</p> <h3> </h3> <h3> </h3>

Komedi dizilerinde en iyi erkek oyuncu: Jason Sudeikis - Ted Lasso

Adaylar: 

Donald Glover - Atlanta (FX)

Bill Hader - Barry (HBO/HBO Max)

Nicholas Hoult - The Great (Hulu)

Steve Martin - Only Murders In The Building (Hulu)

Martin Short - Only Murders In The Building (Hulu)

 

 

<h3>En iyi mini dizi: The White Lotus (HBO/HBO Max)</h3> <p><strong>Adaylar: </strong></p> <p>Dopesick (Hulu)</p> <p>The Dropout (Hulu)</p> <p>Inventing Anna (Netflix)</p> <p>Pam &amp; Tommy (Hulu)</p>

En iyi mini dizi: The White Lotus (HBO/HBO Max)

Adaylar: 

Dopesick (Hulu)

The Dropout (Hulu)

Inventing Anna (Netflix)

Pam & Tommy (Hulu)

<h3>Dram dizilerinde en iyi erkek oyuncu:  Lee Jung-jae Squid Game (Netflix)</h3> <p><strong>Adaylar: </strong></p> <p>Jason Bateman - Ozark (Netflix)</p> <p>Brian Cox - Succession (HBO/HBO Max)</p> <p>Bob Odenkirk - Better Call Saul (AMC)</p> <p>Adam Scott - Severance (Apple TV+)</p> <p>Jeremy Strong - Succession (HBO/HBO Max)</p>

Dram dizilerinde en iyi erkek oyuncu:  Lee Jung-jae Squid Game (Netflix)

Adaylar: 

Jason Bateman - Ozark (Netflix)

Brian Cox - Succession (HBO/HBO Max)

Bob Odenkirk - Better Call Saul (AMC)

Adam Scott - Severance (Apple TV+)

Jeremy Strong - Succession (HBO/HBO Max)

<h3>Dram dizilerinde en iyi kadın oyuncu: Zendaya - Euphoria (HBO/HBO Max)</h3> <p><strong>Adaylar: </strong></p> <p>Jodie Comer - Killing Eve (BBC America)</p> <p>Laura Linney - Ozark (Netflix)</p> <p>Melanie Lynskey - Yellowjackets (Showtime)</p> <p>Sandra Oh - Killing Eve (BBC America)</p> <p>Reese Witherspoon - The Morning Show (Apple TV+)</p>

Dram dizilerinde en iyi kadın oyuncu: Zendaya - Euphoria (HBO/HBO Max)

Adaylar: 

Jodie Comer - Killing Eve (BBC America)

Laura Linney - Ozark (Netflix)

Melanie Lynskey - Yellowjackets (Showtime)

Sandra Oh - Killing Eve (BBC America)

Reese Witherspoon - The Morning Show (Apple TV+)

<h3>Komedi dizilerinde en iyi kadın oyuncu: Jean Smart - Hacks</h3> <p><strong>Adaylar: </strong></p> <p>Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs Maisel (Prime Video)</p> <p>Quinta Brunson - Abbott Elementary (ABC)</p> <p>Kaley Cuoco - The Flight Attendant (HBO/HBO Max)</p> <p>Elle Fanning - The Great (Hulu)</p> <p>Issa Rae - Insecure (HBO/HBO Max)</p>

Komedi dizilerinde en iyi kadın oyuncu: Jean Smart - Hacks

Adaylar: 

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs Maisel (Prime Video)

Quinta Brunson - Abbott Elementary (ABC)

Kaley Cuoco - The Flight Attendant (HBO/HBO Max)

Elle Fanning - The Great (Hulu)

Issa Rae - Insecure (HBO/HBO Max)

<h3>En iyi komedi dizi: Ted Lasso (Apple TV+)</h3> <p><strong>Adaylar:</strong></p> <p>Abbott Elementary (ABC)</p> <p>Barry (HBO/HBO Max)</p> <p>Curb Your Enthusiasm (HBO/HBO Max)</p> <p>Hacks (HBO/HBO Max)</p> <p>The Marvelous Mrs Maisel (Prime Video)</p> <p>Only Murders In The Building (Hulu)</p> <p>What We Do In The Shadows (FX)</p>

En iyi komedi dizi: Ted Lasso (Apple TV+)

Adaylar:

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO/HBO Max)

Curb Your Enthusiasm (HBO/HBO Max)

Hacks (HBO/HBO Max)

The Marvelous Mrs Maisel (Prime Video)

Only Murders In The Building (Hulu)

What We Do In The Shadows (FX)

74. Emmy Ödülleri dizi ödül

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