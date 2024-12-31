Rus basını 'Kürdistan' projesini yazdı... 'ABD, uzun vadede Türkiye için bir tehdit'

Yayınlanma: 31.12.2024 - 11:54

Güncelleme: 31.12.2024 - 12:19

Moskova merkezli basın kuruluşu Izvestia'da yer alan bir yazıda, Türkiye'nin Suriye'de artan etkisi ve ABD ile İsrail'in bölgedeki bu yeni duruma yönelik tutumları ele alındı.

Yazıda, "Ankara, Suriye’de Moskova ve Tahran’ın sahip olduğu konumu alarak bölgedeki ana aktör olmayı hedefliyor. Ancak, ABD ve İsrail, Suriye’nin Türkiye için stratejik bir kaleye dönüşmesini engellemeye kararlı" ifadeleri yer aldı.

PLANLANAN KÜRT DEVLETİNİN SINIRLARI

Yazıda görüşlerine yer verilen Ortadoğu uzmanı Andrey Ontikov ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkler, Şam’a kendilerine sadık grupları yerleştirmeyi başardı. Katar da bu durumdan fayda sağlayabilecek ülkelerden biri, çünkü Katar’dan Türkiye ve Avrupa’ya, Suriye üzerinden bir doğalgaz boru hattı inşa edilmesinin yeniden gündeme gelmesinden bahsediliyor. Diğer taraftan, İsrail ise Suriye’deki işgal alanını genişletiyor. İsrail’in bu bölgeleri terk etme olasılığı ise belirsiz. İsrailliler oraya terk etmek için girmediler..."

Ontikov ayrıca, ABD'nin uzun vadede Türkiye için bir tehdit oluşturduğunu, çünkü [ABD'nin] bağımsız bir Kürdistan oluşturmayı planladığını ifade etti. Siyasi analist, gelecekte kurulması planlanan Kürt devletinin, Suriye ve İran topraklarının yanı sıra Türkiye’nin büyük bir kısmını da kapsayabileceğini öne sürdü.

"ESAD'IN DÜŞÜŞÜ RUSYA İÇİN 'YENİLGİ' DEĞİL"

Öte yandan, Rusya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortadoğu Bölümü araştırmacısı Alina Sbitneva, Türkiye’nin Suriye’de kendisini sağlam bir şekilde konumlandırdığını ve burayı bırakmaya niyetli olmadığını belirtti.

Uzman, Ankara’nın, Suriye’deki yeni güç odaklarıyla aktif şekilde ilişkiler kurduğunu, bu bağların bir süre önce kurulmuş olmasına rağmen güçlendirildiğini ekledi.

Sbitneva, sözlerine şöyle devam etti:

"Rusya, bölgeye çok fazla yatırım yaptı ve burayı kolayca başka birine bırakmaya niyeti yok. Başkan Vladimir Putin, geçen hafta yaptığı açıklamada Beşar Esad’ın düşüşünün Rusya için bir yenilgi anlamına gelmediğini, çünkü Rusya’nın daha önemli stratejik hedefleri olduğunu ve [Suriye'deki] Rus askeri üslerinin varlığının da bunun bir kanıtı olduğunu söyledi..."

"TÜRKİYE İÇİN ASIL SORUN ABD VE İSRAİL"

Sbitneva, 'Türkiye için asıl sorunun Rus üsleri değil, ABD politikaları ve Washington’un aktif müttefiki olan İsrail olduğunu' vurguladı.

Siyasi analist ayrıca, İsrail’in Suriye’de geniş topraklar üzerinde hak iddia ettiğini belirterek, bu durumun Türkiye için daha büyük bir sorun teşkil ettiğini sözlerine ekledi.