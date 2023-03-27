Batık gemiden sızan petrol adayı harap etti
Filipinler'in Mindoro adası yakınlarında batan Princess Empress adlı tankerden yayılan petrol, Mindora adasını siyaha boyadı.
Adanın harap olmasına sebep olan petrol, geçim kaynaklarına tahrip ederken sağlık sorunlarına yol açtı. Ayrıca deniz yaşamına da zarar verdi.
Güneşli güzel bir günde mide bulandırıcı bir koku yayılan adanın sahilleri, 800 bin litre endüstriyel akaryakıtın Princess Empress'ten sızması sebebiyle petrol ile karışık çamurla kaplandı.
Ada çevresinde yaklaşık 120 km boyunca görülen petrol tabakası, balıkçıları ve deniz hayatını tehdit altına aldı.
Yerel işletmelerin ve turizmin olduğu kadar günlük yaşamın da etkilendiği adada yaşayan 21 bin aile, çocuklarının yeterli beslenememelerinden dolayı endişeli.
The Guardian'da yer alan habere göre, ada sakini Elenor Pabula, "Eskiden her gün balık yerdik, ama şimdi bahçemizden biraz sebze alabilirsek şanslıyız. Asıl endişelendiğimiz çocuklar" ifadesinde bulundu.
Zehirli petrol sızıntısı ada sakinlerinin sağlığını etkiledi.
Yerel meclis başkanı Annabel Ferrera, "Petrol sızıntısından bu yana nefes almakta güçlük çekiyorum. Boğazım kaşınıyor ve yiyecekleri yutmakta zorlanıyorum. Kasabanın kliniğine gittiğimde, alerji olduğumu düşünerek bana alerji ilacı verdiler" dedi.
Filipinler Hükümeti, solunum yolu rahatsızlığı olanlara bölgeyi tahliye etmelerini, diğerlerine ise endüstriyel gaz maskesi takmalarını ve güvenli kaynaklardan su temin etmelerini tavsiye etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ne seks ne Versace konumuz ikiyüzlülük sadece
- Bölünme tartışmaları ankete yansıdı
- Altaylı'dan İnce'nin o açıklamalarına tepki
- İşte Menzil'in dünyası
- Depremzedeler direnişe başladı
- 100 bin imzada son durum; hangi aday kaç imza topladı?
- AKP’ye içeriden bakış; “AKP’lilerin çocukları ailelerind
- İmamoğlu'nu yargılayan hâkimle ilgili bomba haber!
- Gazi maaşlarına yeni düzenleme
- Seçimlere 47 gün kala AKP'nin taktiği netleşti!