Filipinler'de gecekondu mahallesi küle döndü

Xinhua
02 Şubat 2023 Perşembe, 16:27
<p><span style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Filipinler Yangından Korunma Bürosu'na göre Çarşamba günü öğleden sonra başkent Manila'nın kuzeydoğusunda yer alan Quezon kentinde bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında yüzlerce aile evsiz kaldı. </span></p>

Filipinler Yangından Korunma Bürosu'na göre Çarşamba günü öğleden sonra başkent Manila'nın kuzeydoğusunda yer alan Quezon kentinde bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında yüzlerce aile evsiz kaldı. 

<p><span style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Gecekondu bölgesinde çıkan yangının ardından yanan evinin enkazında oturan bir çocuk</span></p>

Gecekondu bölgesinde çıkan yangının ardından yanan evinin enkazında oturan bir çocuk

<p><span style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Filipinler'in Quezon kentinde bir gecekondu bölgesinde çıkan yangının ardından küle dönen evler</span></p>

Filipinler'in Quezon kentinde bir gecekondu bölgesinde çıkan yangının ardından küle dönen evler

<p><span style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Gecekondu bölgesinde çıkan yangının ardından küle dönen evlerin enkazı altında kalan eşyalarını arayan bölge sakinleri</span></p>

Gecekondu bölgesinde çıkan yangının ardından küle dönen evlerin enkazı altında kalan eşyalarını arayan bölge sakinleri

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