Filipinler'de gecekondu mahallesi küle döndü
Filipinler Yangından Korunma Bürosu'na göre Çarşamba günü öğleden sonra başkent Manila'nın kuzeydoğusunda yer alan Quezon kentinde bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında yüzlerce aile evsiz kaldı.
Gecekondu bölgesinde çıkan yangının ardından yanan evinin enkazında oturan bir çocuk
Filipinler'in Quezon kentinde bir gecekondu bölgesinde çıkan yangının ardından küle dönen evler
Gecekondu bölgesinde çıkan yangının ardından küle dönen evlerin enkazı altında kalan eşyalarını arayan bölge sakinleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Sessizliğiyle eleştirilmişti: Soylu'dan açıklama
- Ateş cinayetinde çözülen düğüm
- 'Türk gönüllüler, Ukrayna'ya karşı savaşacak'
- İsviçre Başkonsolosluğu da kapandı
- EYT görüşmesinde gerginlik
- Akşener’den Sinan Ateş’in ailesine ziyaret
- Borsa güne yükselişle başladı
- Azar da AKP’de işe yaramadı
- AYM'de başkan belli oldu
- AKP'de dikkat çeken gerileme