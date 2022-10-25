Bilim kurgu gerçek oluyor: Uçan araba tanıtıldı
Bilim kurgu ve fantastik yapımlar ile hayallerimizi süsleyen uçan araçlar gerçek oluyor.
Alef Aeronautics CEO'su Jim Dukhovny, aracın 300 bin dolara mal olacağını, üretimin ve ilk teslimatların 2025 yılında başlayabileceğini söyledi.
Firmanın iddiasına göre, uçuş esnasında ağ kaplı gövde havanın geçmesine izin vererek hafif kalmasını ve aracın herhangi bir güvenlik endişesi olmadan havada kalmasını sağlıyor.
Kaliforniya'nın San Mateo kentinde üretilen Alef Model A, sekiz pervaneyi gizleyen ağ kaplı bir gövdeye sahip tamamen elektrikli bir araç.
İçten yanmalı motorların yerini alan bu pervaneler, herhangi bir pist alanına ihtiyaç duymadan, geleneksel bir yoldan havaya doğru kalkış yapmasını sağlıyor.
Yarış arabası tarzı koltuklardan oluşan sade bir iç tasarıma sahip.
Araçta ayrıca yukarı doğru hareket eden bir çift kelebek kapı bulunuyor.
Havalandıktan sonra, arabanın üst kısmı öne bakacak şekilde 90 derece eğiliyor ve ardından havada en yüksek hızlarda uçmaya devam ediyor.
ABD merkezli Alef Aeronautics, Alef A model hem yollarda hem de havada gidebilen prototip uçan aracı tanıttı.
Dukhovny tarafından tanıtılan araç, 322 km sürüş menzili ve 160 km uçuş menzili bulunuyor. Ancak firma henüz herhangi bir test uçuşu görüntüsü yayınlamadı.
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