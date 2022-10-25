Bilim kurgu gerçek oluyor: Uçan araba tanıtıldı

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 12:41
<p>Bilim kurgu ve fantastik yapımlar ile hayallerimizi süsleyen uçan araçlar gerçek oluyor.</p>

Bilim kurgu ve fantastik yapımlar ile hayallerimizi süsleyen uçan araçlar gerçek oluyor.

<p>Alef Aeronautics CEO'su Jim Dukhovny, aracın 300 bin dolara mal olacağını, üretimin ve ilk teslimatların 2025 yılında başlayabileceğini söyledi. </p>

Alef Aeronautics CEO'su Jim Dukhovny, aracın 300 bin dolara mal olacağını, üretimin ve ilk teslimatların 2025 yılında başlayabileceğini söyledi. 

<p>Firmanın iddiasına göre, uçuş esnasında ağ kaplı gövde havanın geçmesine izin vererek hafif kalmasını ve aracın herhangi bir güvenlik endişesi olmadan havada kalmasını sağlıyor. </p>

Firmanın iddiasına göre, uçuş esnasında ağ kaplı gövde havanın geçmesine izin vererek hafif kalmasını ve aracın herhangi bir güvenlik endişesi olmadan havada kalmasını sağlıyor. 

<p>Kaliforniya'nın San Mateo kentinde üretilen Alef Model A, sekiz pervaneyi gizleyen ağ kaplı bir gövdeye sahip tamamen elektrikli bir araç. </p>

Kaliforniya'nın San Mateo kentinde üretilen Alef Model A, sekiz pervaneyi gizleyen ağ kaplı bir gövdeye sahip tamamen elektrikli bir araç. 

<p>İçten yanmalı motorların yerini alan bu pervaneler, herhangi bir pist alanına ihtiyaç duymadan, geleneksel bir yoldan havaya doğru kalkış yapmasını sağlıyor.</p>

İçten yanmalı motorların yerini alan bu pervaneler, herhangi bir pist alanına ihtiyaç duymadan, geleneksel bir yoldan havaya doğru kalkış yapmasını sağlıyor.

<p>Yarış arabası tarzı koltuklardan oluşan sade bir iç tasarıma sahip.</p>

Yarış arabası tarzı koltuklardan oluşan sade bir iç tasarıma sahip.

<p>Araçta ayrıca yukarı doğru hareket eden bir çift kelebek kapı bulunuyor. </p>

Araçta ayrıca yukarı doğru hareket eden bir çift kelebek kapı bulunuyor. 

<p>Havalandıktan sonra, arabanın üst kısmı öne bakacak şekilde 90 derece eğiliyor ve ardından havada en yüksek hızlarda uçmaya devam ediyor. </p>

Havalandıktan sonra, arabanın üst kısmı öne bakacak şekilde 90 derece eğiliyor ve ardından havada en yüksek hızlarda uçmaya devam ediyor. 

<p>ABD merkezli Alef Aeronautics, Alef A model hem yollarda hem de havada gidebilen prototip uçan aracı tanıttı.</p>

ABD merkezli Alef Aeronautics, Alef A model hem yollarda hem de havada gidebilen prototip uçan aracı tanıttı.

<p>Dukhovny tarafından tanıtılan araç, 322 km sürüş menzili ve 160 km uçuş menzili bulunuyor. Ancak firma henüz herhangi bir test uçuşu görüntüsü yayınlamadı.</p>

Dukhovny tarafından tanıtılan araç, 322 km sürüş menzili ve 160 km uçuş menzili bulunuyor. Ancak firma henüz herhangi bir test uçuşu görüntüsü yayınlamadı.

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