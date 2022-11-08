DSÖ çarpıcı veriyi açıkladı: Avrupa'da 15 bin kişi bu yüzünden öldü

Sıcak hava dalgalarının İspanya'da yaklaşık 4 bin can kaybına yol açtığını belirten Kluge, Portekiz'de yaklaşık 1000, İngiltere'de 3 bin 200 ve Almanya'da 4 bin 500 civarında kişinin aynı nedenle yaşamını yitirdiğini kaydetti.