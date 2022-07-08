Dünya bu suikastı konuşuyor: Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin vurulma anına ilişkin en net görüntüler

NHK; Japonya Savunma Bakanlığı, 2005 yılına kadar üç yıl boyunca Japonya Deniz Kuvvetleri'nde subay olarak görev yaptığını açıkladı. Zanlı Yamagami, polislere eski başbakandan “şikayetçi olduğunu” ve eski başbakanı öldürme maksadı ile ateş ettiğini itiraf etti.