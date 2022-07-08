Dünya bu suikastı konuşuyor: Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin vurulma anına ilişkin en net görüntüler

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2022 Cuma, 18:43
<p>Japonya'da seçim kampanyası sırasında silahlı saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. </p>

Japonya'da seçim kampanyası sırasında silahlı saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 

<p>Eski başbakan, zanlının iki el ateş etmesi nedeniyle boynundan ve göğsünden vurularak yere yığıldı. </p>

Eski başbakan, zanlının iki el ateş etmesi nedeniyle boynundan ve göğsünden vurularak yere yığıldı. 

<p>Kaldırıldığı hastanede durumunun ciddi olduğu belirtildikten sonra kalp yetmezliği tanısı konulan Abe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.</p>

Kaldırıldığı hastanede durumunun ciddi olduğu belirtildikten sonra kalp yetmezliği tanısı konulan Abe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

<p>Japonya'nın kamu yayın kuruluşu NHK'ye göre polis, 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami isimli zanlıyı olay yerinde tutukladı.</p>

Japonya'nın kamu yayın kuruluşu NHK'ye göre polis, 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami isimli zanlıyı olay yerinde tutukladı.

<p>NHK; Japonya Savunma Bakanlığı, 2005 yılına kadar üç yıl boyunca Japonya Deniz Kuvvetleri'nde subay olarak görev yaptığını açıkladı. Zanlı Yamagami, polislere eski başbakandan “şikayetçi olduğunu” ve eski başbakanı öldürme maksadı ile ateş ettiğini itiraf etti.</p>

NHK; Japonya Savunma Bakanlığı, 2005 yılına kadar üç yıl boyunca Japonya Deniz Kuvvetleri'nde subay olarak görev yaptığını açıkladı. Zanlı Yamagami, polislere eski başbakandan “şikayetçi olduğunu” ve eski başbakanı öldürme maksadı ile ateş ettiğini itiraf etti.

<p>Polis ayrıca, zanlının el yapımı silah kullandığını ve eski başbakandan “şikayetçi olduğunu” ve eski başbakanı öldürme maksadı ile ateş ettiğini itiraf ettiğini açıkladı.</p>

Polis ayrıca, zanlının el yapımı silah kullandığını ve eski başbakandan “şikayetçi olduğunu” ve eski başbakanı öldürme maksadı ile ateş ettiğini itiraf ettiğini açıkladı.

<p>Dünya genelinde çok sayıda lider, silahlı saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede hayatınık kaybeden Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'ye yönelik saldırıyı kınadı. Liderler, dayanışma mesajı paylaştı.</p>

Dünya genelinde çok sayıda lider, silahlı saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede hayatınık kaybeden Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'ye yönelik saldırıyı kınadı. Liderler, dayanışma mesajı paylaştı.

<p>7 yıl 8 ay süren başbakanlık görevinin ardından sağlık sorunları sebebiyle istifa eden Abe, Japonya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı olmuştu.</p>

7 yıl 8 ay süren başbakanlık görevinin ardından sağlık sorunları sebebiyle istifa eden Abe, Japonya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı olmuştu.

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