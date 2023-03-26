Dünyadaki simgesel yapılar 'Dünya Saati' etkinliği kapsamında karanlığa gömüldü

Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından küresel çapta düzenlenen bir etkinlik olan Dünya Saati'nin bu yılki kutlamaları çerçevesinde Malezya, Avustralya ve Filipinler'deki simgesel yapılar Cumartesi gecesi karanlığa gömüldü. Her yıl düzenlenen etkinlik, gezegene sadakatin bir sembolü olarak Mart ayının son Cumartesi günü bir saat boyunca bireyleri, toplulukları ve işletmeleri gerekli olmayan ışıkları kapatmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Dünya Saati etkinliği öncesinde Petronas İkiz Kuleleri görülüyor.