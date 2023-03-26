Dünyadaki simgesel yapılar 'Dünya Saati' etkinliği kapsamında karanlığa gömüldü
Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından küresel çapta düzenlenen bir etkinlik olan Dünya Saati'nin bu yılki kutlamaları çerçevesinde Malezya, Avustralya ve Filipinler'deki simgesel yapılar Cumartesi gecesi karanlığa gömüldü. Her yıl düzenlenen etkinlik, gezegene sadakatin bir sembolü olarak Mart ayının son Cumartesi günü bir saat boyunca bireyleri, toplulukları ve işletmeleri gerekli olmayan ışıkları kapatmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.
- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Dünya Saati etkinliği öncesinde Petronas İkiz Kuleleri görülüyor.
- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Dünya Saati etkinliği sırasında karanlığa gömülen Petronas İkiz Kuleleri görülüyor.
- Filipinler'in Quezon kentindeki Quezon Anıtı, Dünya Saati etkinliği sırasında karanlığa gömüldü.
- Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen Dünya Saati etkinliği öncesinde Sidney Opera Binası.
- Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen Dünya Saati etkinliğinde karanlığa gömülen Sidney Opera Binası.
- Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen Dünya Saati etkinliği sırasında karanlığa gömülen Sidney Liman Köprüsü.
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