Dünyanın 'en bisiklet dostu' kentleri

Araçların yolcu kapasitelerine göre hesaplandığında bir yolcu, doğaya, bisikletle kilometre başına ortalama 16 gram, motosikletle 72 gram, otomobille 55 gram, otobüsle 68 gram ve uçakla 285 gram karbondioksit salıyor. Doğaya en az karbon salan ve bu özelliğiyle küresel ısınmaya en az etki eden ulaşım aracı olan bisiklet, sağlıklı yaşam açısından da uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

İnsan ve doğa dostu bisikletin kullanımını teşvik etmek amacıyla Birleşmiş Milletler, 2018'in Nisan ayında aldığı bir kararla 3 Haziran'ı Dünya Bisiklet Günü ilan etti.