Dünyanın 'en bisiklet dostu' kentleri
Araçların yolcu kapasitelerine göre hesaplandığında bir yolcu, doğaya, bisikletle kilometre başına ortalama 16 gram, motosikletle 72 gram, otomobille 55 gram, otobüsle 68 gram ve uçakla 285 gram karbondioksit salıyor. Doğaya en az karbon salan ve bu özelliğiyle küresel ısınmaya en az etki eden ulaşım aracı olan bisiklet, sağlıklı yaşam açısından da uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.
İnsan ve doğa dostu bisikletin kullanımını teşvik etmek amacıyla Birleşmiş Milletler, 2018'in Nisan ayında aldığı bir kararla 3 Haziran'ı Dünya Bisiklet Günü ilan etti.
Küresel Bisiklet Endeksi, 2022 yılında dünyanın en bisiklet dostu şehirlerinin yer aldığı bir liste hazırladı. Dünya genelinde bisiklet altyapısı konusunda yatırım yapan 90 şehrin incelendiği çalışmada Türkiye’den sadece İstanbul listeye girdi.
Dünyanın "en bisiklet dostu" kentleri sıralamasında, "bisikletler diyarı" olarak da bilinen Hollanda'nın Utrecht kenti birinci sırada yer alıyor.
Hollanda'nın Utrecht kenti 77,84 puan alarak listede bulunan 90 ülke arasında bu yıl da birinci oldu. Başkent Amsterdam ise listenin beşinci sırasını aldı.
Ülkede ilk bisiklet yolu 1885 yılında Utrecht'teki Maliebaan Sokağı'nda açıldı.
Utrecht kentinde her gün 125 binden fazla kişi işe, okula, tren istasyonuna ve alışverişe bisikletle gidiyor ve bu sayı giderek artıyor.
Hollanda'daki en işlek üç bisiklet yolu Utrecht'te bulunuyor, en yoğun olanı ise Vredenburg Sokağı'ndaki bisiklet yolu.
Ülkede tren garlarının merkezi sayılan Utrecht Tren Garı'nın yanındaki İstasyon Meydanı'nın altında bulunan "İstasyon Meydanı Bisiklet Parkı", 12 bin 500 bisiklet kapasitesiyle "dünyanın en büyük bisiklet parkı" unvanına sahip.
Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri sıralamasında, Utrecht'in ardından Almanya'nın Münster, Belçika'nın Anvers, Danimarka'nın Kopenhag ve Hollanda'nın Amsterdam şehirleri geliyor.
Hollanda'da günlük hayatın parçası olan bisiklet, 7'den 70'e herkes tarafından kullanılıyor.
Nüfusu 17 milyon olan Hollanda, 23 milyon bisiklet ve dünya genelinde kişi başına düşen ortalama bisiklet sayısı 1,3 ile "bisikletler diyarı" olarak anılıyor.
Bisikletle çocuk yaşta tanışan halkın büyük çoğunluğu ikinci el bisiklet kullanıyor.
Dünyanın çevresinin uzunluğuna yaklaşan, 37 bin kilometrelik bisiklet yolunun bulunduğu ülkede, bisikletle kişi başı yılda ortalama 888 kilometre, ülke genelinde ise yılda yaklaşık 15 milyar kilometre yol kat ediliyor.
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