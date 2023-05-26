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Apartmandaki elektrikli bisikletin bataryası patladı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir apartmanda bulunan elektrikli bisikletin bataryası bomba gibi patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2023 - 15:30
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İngiltere’nin başkenti Londra’nın Roehampton bölgesindeki bir apartman dairesinin önünde bulunan elektrikli bisikletten duman yükseldi. Kokuyu alan sahibi bisiklete yöneldi. Bu sırada elektrikli bisiklet bomba gibi patladı. Bisiklet alevler içinde kalırken, kat dumanla kaplandı. Alevler kısa süre sonra apartmana gelen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda yaralanan olmazken, facianın eşiğinden dönüldü.

İTFAİYEDEN UYARI

Londra İtfaiyesinden yapılan açıklamada, bu tür elektrikli araçların garaj gibi güvenli yerlerde saklanması, kullanılan lityum pillerin satın alındığı yerlere dikkat edilmesi ve elektrikli araçların güvenlik standartlarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi uyarısında bulunuldu.

Londra’da bu yıl 52 elektrik bisiklet, 12 elektrikli scooter yangını çıktığını belirtildi.


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