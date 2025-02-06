'Dünyanın en berbat hapishanesi' olarak biliniyor... Trump, suçluları buraya gönderecek!
Trump yönetiminin, El Salvador ile yaptığı bir anlaşmaya göre, ABD’de hüküm giymiş yabancı uyruklu mahkumlar, belirli bir ücret karşılığında, El Salvador'daki 'dünyanın en kötü hapishanesi' unvanına sahip bu merkeze gönderilecek.
El Salvador’un 40 bin mahkumu barındırmak üzere inşa edilen mega hapishanesi, CECOT (Terörizmin Hapsedilme Merkezi) olarak biliniyor.
Birleşmiş Milletler İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi eski üyesi Miguel Sarre, burayı “beton ve çelikten bir çukur” olarak tanımlarken, insan hakları grupları da hapishaneye yönelik ciddi itirazlarda bulunuyor.
El Salvador hükümeti ise bu merkezi, ülkeyi adeta bir örümcek ağı gibi saran çetelerle etkili mücadelenin başarılı bir örneği olarak tanımlıyor.
YABANCI UYRUKLU SUÇLULAR GÖNDERİLECEK
CECOT üzerindeki ilgi, Trump yönetiminin El Salvador ile yaptığı bir anlaşmayı duyurmasının ardından arttı. Anlaşmaya göre, ABD’de hüküm giymiş yabancı uyruklu mahkumlar belirli bir ücret karşılığında El Salvador’a gönderilecek.
Buna ek olarak, ABD vatandaşları veya yasal ikamet sahiplerinin de CECOT’a gönderilmesi teklif edildi. Ancak bir ABD hükümet yetkilisi, şu an için ABD vatandaşlarının El Salvador’daki hapishaneye nakledilmesi gibi bir planın olmadığını belirtti.
Böyle bir kararın hukuki açıdan son derece zor olacağı düşünülüyor. Şimdilik anlaşma, yalnızca ABD’de bulunan yabancı uyruklu mahkumların El Salvador’a sınır dışı edilerek CECOT’ta hapsedilmesini öngörüyor.
SERT KURALLARLARIYLA MEŞHUR
Bu hapishane, son derece katı kurallarıyla biliniyor. Mahkumların tamamı beyaz tişört ve şort giymek zorunda ve her beş günde bir saçları kazınıyor.
Her biri 100’den fazla mahkumu barındıran modüllerde, yalnızca iki tuvalet, iki lavabo ve 80 yatak bulunuyor.
Ancak bu yataklarda da şilte bulunmuyor, bu yüzden mahkumlar sert metal üzerinde uyumak zorunda. Günde yalnızca 30 dakikalık egzersiz süresi veriliyor; onun dışında mahkumların yapabileceği tek şey, her hücrede bulunan iki İncil’den birini okumak.
'IŞIKLAR ASLA KAPATILMIYOR'
Öte yandan mahkumlar, kasıtlı olarak lezzetsiz ve küçük porsiyonlar halinde sunulan yemekleri elleriyle yemek yemek zorunda
Ayrıca, günün büyük kısmında yapacak hiçbir şeyi olmayan mahkumlar hücrelerinde saatlerce beklemek durumunda.
CECOT, dünyanın en yüksek güvenlikli hapishanelerinden biri olarak kabul ediliyor ve buradan kaçmanın neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.
BBC'ye göre, hapishanenin ışıkları asla kapatılmıyor ve içerideki sıcaklık 35°C’ye kadar çıkabiliyor ve yalnızca birkaç hava filtresi bulunuyor.
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