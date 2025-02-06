'Dünyanın en berbat hapishanesi' olarak biliniyor... Trump, suçluları buraya gönderecek!

CECOT, dünyanın en yüksek güvenlikli hapishanelerinden biri olarak kabul ediliyor ve buradan kaçmanın neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

BBC'ye göre, hapishanenin ışıkları asla kapatılmıyor ve içerideki sıcaklık 35°C’ye kadar çıkabiliyor ve yalnızca birkaç hava filtresi bulunuyor.