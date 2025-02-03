WSJ öne sürdü, Türkiye reddetti! 'İstanbul'dan taşınan valizler dolusu dolar...'

Yayınlanma: 03.02.2025 - 16:10

Güncelleme: 03.02.2025 - 16:10

İsrail, İranlı diplomatlar ve diğer kişilerin, Hizbullah’ın yeniden toparlanmasını sağlamak amacıyla Lübnan’a on milyonlarca dolar nakit para taşıdığını iddia etti. Bu iddialar, ABD öncülüğündeki ateşkes komitesine sunulan resmi şikayetlerde yer aldı.

Wall Street Journal Tel Aviv muhabiri Dov Lieber'ın İsrail makamlarından aktardığı iddialara göre, İranlı yetkililer, Tahran’dan Beyrut Uluslararası Havalimanı’na, ABD doları dolu bavullarla seyahat ediyor. Ayrıca İsrail, İstanbul üzerinden Lübnan’a hava yoluyla para taşımak için Türk vatandaşlarının kullanıldığını da öne sürüyor.

TÜRKİYE'DEN YALANLAMA

Lübnan hükümeti ve ordusu, konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti. Aynı şekilde, New York’taki İran Birleşmiş Milletler misyonu sözcüsü ve Hizbullah yetkilileri de açıklama yapmadı.

Öte yandan, İran’ın Lübnan’daki büyükelçiliğinde diplomat olarak görev yapan Behnam Khosravi, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, “Tahran, yolcu uçaklarını Lübnan’a nakit para taşımak için kullanmıyor” dedi.

Türk yetkililer ise İstanbul Havalimanı’ndan geçen büyük miktarda nakit paranın X-ray cihazları veya diğer güvenlik önlemleriyle tespit edilebileceğini belirtti. Yetkililer, böyle bir para hareketliliğinin tespit edilmediğini ve hiçbir ülkenin bu konuyla ilgili Türkiye’ye resmi bir şikayette bulunmadığını ifade etti.

BAZI KOMİTE ÜYELERİ 'İNANDIRICI' BULDU

Habere göre, ateşkes ihlallerini yargılama yetkisi bulunmayan komite, İsrail’in şikayetlerini Lübnan hükümetine iletti. Komitede İsrail, Lübnan, ABD, Fransa ve Birleşmiş Milletler temsilcileri bulunuyor.

Komitedeki bazı ülke yetkilileri, İran’ın Lübnan’a nakit para taşımak için havalimanını kullandığını bildiklerini veya bu iddiaları inandırıcı bulduklarını belirtti.

Ateşkes anlaşması, Lübnan’ın sınırlarını kontrol etmesini ve Hizbullah gibi ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan gruplara silah ve malzeme girişini engellemesini öngörüyor. Ancak anlaşmada nakit para sevkiyatlarıyla ilgili özel bir madde bulunmuyor.