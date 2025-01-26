Trump'ın bilinmeyenleri: Neden 'asla' alkol kullanmıyor?

Yayınlanma: 26.01.2025 - 15:47

Güncelleme: 26.01.2025 - 15:48

20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayan ABD başkanı Donald Trump, hiç alkol tüketmediğini ve bunun arkasındaki nedeni geçmişte açıklamıştı.

2015 yılında Esquire dergisine verdiği röportajda ise biraz daha ileri giderek, “Hiç sigara içmedim, hiç alkol tüketmedim. Hatta bir fincan kahve bile içmem” demişti. 2018 yılında yaptığı bir başka açıklamada da “Hayatımda hiç bira içmedim. Bu benim nadir iyi özelliklerimden biri. Hiç alkol almadım” ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKANLARIN ALKOLLE İMTİHANI

Bir ülkenin lideri olmak, ağır içki içmekten kaçınılması gereken bir iş olarak görülüyor. Nitekim, 1969 yılının Nisan ayında ABD Başkanı Richard Nixon'ın, bir ABD casus uçağının düşürülmesine yanıt olarak, Kuzey Kore'ye taktik nükleer saldırı emri verdiği, ancak yardımcılarının, bu emri yerine getirmek yerine onun ayılmasını beklemeyi tercih ettikleri öne sürülmüştü.

Nixon’ın, 1973 yılında bir başka olayda, İngiltere Başbakanı Ted Heath ile telefonda konuşamayacak kadar sarhoş olduğu biliniyor. Öte yandan, 1995 yılında Beyaz Saray’ı ziyaret eden dönemin Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin’in, Pennsylvania Caddesi’nde "yalnızca iç çamaşırlarıyla taksi durdurmaya çalıştığı ve pizza istediği" de kayıtlarda yer alıyor.

Boris Yeltsin ve Bill Clinton

Bazı ABD başkanları, görevde oldukları süre boyunca hiç alkol tüketmemişti. Örneğin George W. Bush ve Jimmy Carter bu isimler arasında yer alıyor. Donald Trump ise, sadece görevde değil, hayatı boyunca hiç alkol içmediğini ve bu konuda tamamen katı bir tutum sergilediğini iddia ediyor.

NEDEN ALKOL KULLANMIYOR?

Trump, 2019 yılında Washington Post’a verdiği bir röportajda, alkol bağımlılığı nedeniyle 42 yaşında kalp krizinden hayatını kaybeden abisi Fred’in ölümünün, kendisini alkol tüketiminden uzak durmaya yönelttiğini söyledi.

Trump abisine, "Alkolle vakit öldürüyorsun" dediğini ve şimdi ona baskı yaptığı için pişmanlık duyduğunu belirtti. Trump, Fred’ten, aile işlerini devralması için pilotluk hayalinden vazgeçmesini istediğini de itiraf etti.

Fred Trump

Öte yandan Trump, abisinin alkolün fiziksel etkileri nedeniyle yaşadığı değişimi gördüğünde kendisinin alkolden uzak durduğunu dile getirdi.

“Fred çok yakışıklıydı, ama alkolün ona fiziksel olarak neler yaptığını gördüm… Bu beni de etkiledi” diyen ABD Başkanı, alkol tüketseydi şu anda hayatta olmayabileceğini düşündüğünü söyledi.

GÖRGÜ TANIKLARI NE DİYOR?

Donald Trump, 1990'lardaki bekârlık döneminde, Amerikan sosyetesinin uğrak yeri olan Soho'daki Spy Bar, Wax ve Chaos gibi gece kulüplerinde vakit geçiriyor, burada modellik dünyasından isimler, sanatçılar ve Wall Street'in önde gelenleriyle bir araya geliyordu. Yanında sıkça, Elite Model Management'ın kurucusu olan yakın arkadaşı John Casablancas da bulunuyordu.

Trump'ın iddialarına rağmen, onunla 1990'larda gece kulüplerinde yolu kesişen bazı kişiler, onun alkol aldığını iddia ediyor. Spy Bar ve Chaos gibi ünlü gece kulüplerinin sahibi Michael Ault, Trump'ı birkaç kez içerken gördüğünü söyledi. “Masamızda her zaman şampanya olurdu, genelde votka ya da viski de olurdu. Trump, şampanya ya da votka içerdi” dedi.

Bir barmen olan Laraby ise Trump'a servis yaptığını ve onun içki içtiğini hatırladığını ifade etti. Laraby, “Trump bara gelir ve bira siparişi verirdi. Genelde Miller Lite ya da Bud Light içerdi. Yanındaki John Casablancas, votka bazlı içkiler içerdi. Güzel Avrupalı bir kadın dikkatlerini çekerse şarap ya da şampanya sipariş ederlerdi ve bir masaya geçerlerdi” dedi.

Ancak Trump’ın genelde içkiyi yavaş içtiğini ve saatlerce orada kalsa bile en fazla üç bira tükettiğini belirtti.

Buna karşın, Trump’ın eski iş ortaklarından ve ID Models’ın kurucusu Paolo Zampolli, Trump’ı hiçbir zaman alkol tüketirken görmediğini söyledi. “Masada şampanya ve votka olurdu, ama Trump kesinlikle sadece Diet Kola içerdi” diye konuştu.