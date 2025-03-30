Dünyaya damga vuran boykot kampanyaları... Nasıl başladı, nasıl sonuçlandı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, geniş halk kitlelerinde benzersiz bir tepkiye neden oldu. Demokrasi, özgürlükler ve temel hakların tehlikede olduğunu düşünen milyonlarca yurttaş, günler ve geceler boyu sokakları doldurdu. Muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları demokratik taleplerini seslendirdi. Coşkulu eylemler, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, bazı medya kuruluşları ve şirketlere yönelik 'boykot çağrısını' beraberinde getirdi.

Neyse ki, 'boykot' kavramı yakın siyasi tarihimize hiç de yabancı değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2008 yılında başbakan olduğu dönemde bir boykot çağrısına öncülük etmişti. Erdoğan o dönemde, “Partimin mensupları olarak yalan yanlış bu haberleri yapan medyaya karşı sizler de kampanyanızı başlatın, sürdürün. Bu gazeteleri evlerinize sokmayın, almayın" diyerek halkı, Doğan Medya grubuna karşı boykota davet etmişti.