NY Times bu manşetle duyurdu: 'Ateş çoktan yakıldı...'

Yayınlanma: 29.03.2025 - 17:48

Güncelleme: 29.03.2025 - 17:58

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve üniversite diplomasının iptaliyle cumhurbaşkanlığı adaylığının fiilen engellenmesi, sadece Türkiye'de değil uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

ABD'nin önde gelen basın kuruluşlarından The New York Times’ta Ben Hubbard ve Şafak Timur imzasıyla yayımlanan haberde, Türkiye’deki son gelişmelerin yalnızca siyasi bir figürün değil, ifade özgürlüğü, adalet ve demokrasiye dair çok daha kapsamlı bir mücadeleyi tetiklediği vurgulandı.

"MESELE SADECE İMAMOĞLU DEĞİL"

NYT’ye konuşan ODTÜ’lü ekonomi öğrencisi İrem Taçyıldız, protestoların sadece İmamoğlu'nun tutuklanması değil, ülkedeki genel baskı ortamına karşı geliştiğini belirterek, “Ateş çoktan yakıldı” sözleriyle durumu özetledi.

Haberde, Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversite kampüslerinde öğrencilerin protesto komiteleri kurduğu, sosyal medyada gaz maskesi kullanımından biber gazına karşı alınacak önlemlere kadar bilgi paylaşımı yapıldığı vurgulandı.

Haberde CHP'nin, İmamoğlu cezaevinde bile olsa cumhurbaşkanlığı kampanyasını sürdüreceğini açıkladığına dikkat çekildi. CHP lideri Özgür Özel’in belediye binasında yatıp kalkarak direnişi oradan yönettiği belirtilirken, protestolara katılmayan iktidara yakın şirketlere karşı yapılan boykot çağrısı Özel'in, “Bu meydanı görmeyeni tüketmeyiz” sözleriyle aktarıldı.

"ÖĞRENCİLER DRONLARLA TAKİP EDİLİYOR"

Haberde, hükümetin protestolara sert müdahalede bulunduğu, gösterilerin polis zoruyla dağıtılmaya çalışıldığı, 1800’den fazla kişinin gözaltına alındığı, yaklaşık 260 kişinin ise tutuklandığı, toplu taşıma noktalarının kapatıldığı ve gösterilere genel yasak getirildiği gibi bilgiler yer aldı.

NYT, öğrencilerin kampüslerde sivil polisler ve dronlarla takip edildiğini, protestocuların kimliklerini gizlemek için maske taktığını yazdı.

Öte yandan The New York Times, Türkiye’nin resmi olarak demokratik bir cumhuriyet olduğunu hatırlatsa da, ülkenin son yıllarda otoriterleşme yönünde ilerlediğine dair yaygın bir görüş olduğunu vurguladı.