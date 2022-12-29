Filipinler'deki sel felaketinde can kaybı 32'ye yükseldi

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) bugün yapılan açıklamada, şiddetli yağmur kaynaklı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye, kayıp sayısının 24'e yükseldiği ve 11 kişinin de yaralı olduğunu bildirdi.