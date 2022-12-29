Filipinler'deki sel felaketinde can kaybı 32'ye yükseldi
Filipinler'de etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükselirken, kayıp olarak kayıtlara geçen 24 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Filipinler'in Misayas ve Mindanao bölgeleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli yağışların bilançosu ağırlaştı.
Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) bugün yapılan açıklamada, şiddetli yağmur kaynaklı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye, kayıp sayısının 24'e yükseldiği ve 11 kişinin de yaralı olduğunu bildirdi.
NDRRMC, orta ve güney Filipinler'de şiddetli yağışın devam edeceğini bildirirken, sel kaynaklı toprak kaymalarına karşı uyarıda bulundu.
Ülke genelinde sel nedeniyle 10 bölgede 486 binden fazla insanın etkilendiği, çok sayıda yol ve köprünün zarar gördüğü belirtildi.
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