Fransa'yı küle çeviren yangınlarda kundaklama şüphesi

AA
28 Temmuz 2022 Perşembe, 12:43
<p>Fransa'da Giron'da yaklaşık 21 bin hektarlık alanı kül eden yangınlar söndürülmemişken, Ardeche ile Herault bölgelerinde başlayan ve yüzlerce hektarlık yeşil alanın zarar gördüğü yangınlarda kundaklanma şüphesi üzerinde duruluyor.</p>

Fransa'da Giron'da yaklaşık 21 bin hektarlık alanı kül eden yangınlar söndürülmemişken, Ardeche ile Herault bölgelerinde başlayan ve yüzlerce hektarlık yeşil alanın zarar gördüğü yangınlarda kundaklanma şüphesi üzerinde duruluyor.

<p>France 24'teki habere göre, Ardeche bölgesinde 1000 hektarlık alanın etkilendiği yangında 600 kadar itfaiyeci ve 6 yangın uçağı mücadele veriyor. Yangın nedeniyle 350 kişi bölgedeki turistik köy ve kamp alanından tahliye edildi.</p>

France 24'teki habere göre, Ardeche bölgesinde 1000 hektarlık alanın etkilendiği yangında 600 kadar itfaiyeci ve 6 yangın uçağı mücadele veriyor. Yangın nedeniyle 350 kişi bölgedeki turistik köy ve kamp alanından tahliye edildi.

<p>Alevlerin ilerlemediği bilgisi paylaşılırken, bölgeyi kundakladığından şüphelenilen 1 kişi gözaltına alındı.</p>

Alevlerin ilerlemediği bilgisi paylaşılırken, bölgeyi kundakladığından şüphelenilen 1 kişi gözaltına alındı.

<p>France 3'ün haberine göre, Aubenas bölgesi jandarma ekipleri, yangının başladığı noktaya yakın yerde 1 kişiyi onu fail durumuna sokabilecek malzemelerle aracı içinde gözaltına aldı.</p>

France 3'ün haberine göre, Aubenas bölgesi jandarma ekipleri, yangının başladığı noktaya yakın yerde 1 kişiyi onu fail durumuna sokabilecek malzemelerle aracı içinde gözaltına aldı.

<p>Güneydeki Herault bölgesinde de 800 hektarlık alanın etkilendiği yangında da kundaklama şüphesi hakim. İlerlemesi durdurulan yangın, henüz kontrol altına alınmış değil.</p>

Güneydeki Herault bölgesinde de 800 hektarlık alanın etkilendiği yangında da kundaklama şüphesi hakim. İlerlemesi durdurulan yangın, henüz kontrol altına alınmış değil.

<p>Franceinfo'ya konuşan Gignac Belediye Başkanı Jean-François Soto, doğal rezerv alanının da bulunduğu bölgenin kundaklandığından şüphelendiklerini belirtti.</p>

Franceinfo'ya konuşan Gignac Belediye Başkanı Jean-François Soto, doğal rezerv alanının da bulunduğu bölgenin kundaklandığından şüphelendiklerini belirtti.

<p>Yetkililer, bölgede yüksek yangın riski nedeniyle <strong>"alarm durumuna"</strong> geçildiğini bildirdi.</p>

Yetkililer, bölgede yüksek yangın riski nedeniyle "alarm durumuna" geçildiğini bildirdi.

<p>Gironde bölgesinde de yaklaşık 21 bin hektar alanın yandığı ve 35 binden fazla kişinin tahliyesine neden olan La Teste-De-Buch ve Landiras yangınları hala söndürülmüş değil.</p>

Gironde bölgesinde de yaklaşık 21 bin hektar alanın yandığı ve 35 binden fazla kişinin tahliyesine neden olan La Teste-De-Buch ve Landiras yangınları hala söndürülmüş değil.

<p>Fransa'nın <strong>Quimper</strong> bölgesi savcısı <strong>Carine Halley</strong>, 18 Temmuz'da Finistere ve Brennilis bölgelerinde başlayan yangınların kundaklama sonucu çıktığını açıklamıştı.</p>

Fransa'nın Quimper bölgesi savcısı Carine Halley, 18 Temmuz'da Finistere ve Brennilis bölgelerinde başlayan yangınların kundaklama sonucu çıktığını açıklamıştı.

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