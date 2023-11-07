Gazze'nin yüzde 70'i evsiz kaldı: 30 bin ton patlayıcı atıldı

AA
07 Kasım 2023 Salı, 10:45
Gazze'nin yüzde 70'i evsiz kaldı: 30 bin ton patlayıcı atıldı

Gazze Şeridi'nde yaşayan halkın yüzde 70'inin İsrail saldırıları sonucu evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Gazze'nin yüzde 70'i evsiz kaldı: 30 bin ton patlayıcı atıldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde yaşayanların yüzde 70'inin yerlerinden edildiğini söyledi.

Gazze'nin yüzde 70'i evsiz kaldı: 30 bin ton patlayıcı atıldı

Halkın yaklaşık yüzde 2'sinin ölüm ya da yaralanma şeklinde İsrail saldırılarına maruz kaldığını belirten Maruf, "İsrail saldırıları başladığından bu yana Gazze'deki hastaneler her 1 dakikada bir yaralı ve her 1 saatte 15 şehit kabul ediyor. Bunların ortalaması ise 6'sı çocuk ve 5'i kadın olmak üzere her bir saatte hastaneye getiriliyor." diye konuştu.

Gazze'nin yüzde 70'i evsiz kaldı: 30 bin ton patlayıcı atıldı

"Gazze'ye 30 bin ton patlayıcı atıldı, her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı düşüyor." diyen Maruf, kentteki hastanelerin yarısının ve ilkyardım merkezlerinin yüzde 62'sinin hizmet dışı kalarak çalışmalarını durdurduğunu vurguladı.

Gazze'nin yüzde 70'i evsiz kaldı: 30 bin ton patlayıcı atıldı

Maruf, kentteki okulların yüzde 33'ünün saldırılardan hasar gördüğünü, yaklaşık yüzde 9'unun hizmet dışı kaldığını, camilerin ise yüzde 14'ünün zarar gördüğünü, yüzde 5'inin de tamamen yıkıldığını dile getirdi.

gazze israil patlayıcı

En Çok Okunan Haberler