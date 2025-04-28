Geçmişten günümüze bitmeyen gerilim: Pakistan ve Hindistan savaşı

PAKİSTAN VE HİNDİSTAN'IN TARİHSEL ANLAŞMAZLIKLARI

1947 yılında İngiliz sömürge yönetiminin Hint Yarımadası’ndan çekilmesiyle bölge, Hindu çoğunluklu Hindistan ve Müslüman çoğunluklu Pakistan olarak ikiye ayrıldı​. Bu bölünme (tarih literatüründe Partition olarak bilinir), tarihin en büyük kitlesel göç hareketlerinden birine ve geniş çaplı şiddet olaylarına sahne oldu. Milyonlarca insan din temelinde yer değiştirmek zorunda kalırken, binlercesi hayatını kaybetti. İşte bu travmatik başlangıç, iki ülke arasındaki güvensizliğin tohumlarını attı.

Bölünmenin hemen ardından patlak veren ilk Hindistan-Pakistan Savaşı, ilişkilerdeki düşmanlığın fitilini ateşledi. Pakistan’ın kuzeybatısından gelen silahlı gruplar, anlaşmazlık konusu Keşmir topraklarına Ekim 1947’de girdi ve bölgenin Hindu lideri, Delhi’den askeri yardım alabilmek için Keşmir’in Hindistan’a katıldığını ilan etti. Bunun üzerine iki yeni devlet, Keşmir için aylar sürecek kanlı bir savaşa tutuştu. 1948’in sonunda Birleşmiş Milletler’in araya girmesiyle ateşkes sağlandı ve fiili bir sınır hattı belirlendi​. Ancak BM gözetiminde Keşmir’in geleceğini belirleyecek bir referandum yapılması yönündeki sözler tutulmadı; Keşmir sorunu düğüm olarak günümüze kadar devam etti​.

İlerleyen yıllarda da barış sağlanamadı. İki ülke 1965’te yeniden savaşa girdi, çatışmalar Lahor sınırına kadar yayıldı ve uluslararası baskıyla ateşkes yapıldı​. 1971’de Pakistan’ın doğu kesimindeki siyasi kriz, Hindistan ile üçüncü bir savaşa yol açtı. Sadece 13 gün süren bu savaş Pakistan için ağır bir yenilgiyle sonuçlandı; Doğu Pakistan ayrılarak bağımsız Bangladeş devleti kuruldu​. 1971 Savaşı’nı sona erdiren Simla Anlaşması ile karşılıklı diyalog ve barış vurgusu yapılsa da​, Hindistan ve Pakistan arasındaki rekabet ve güvensizlik azalmadı. Özellikle Keşmir meselesi ve diğer tarihsel anlaşmazlıklar, kalıcı bir normalleşmenin önündeki engeller olarak devam etti.