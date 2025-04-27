Hint medyası: Pakistan ordusu, sınırda ateş açtı

Hindistan merkezli PTI ajansına göre, Cammu ve Keşmir’deki sınır hattında Pakistan askerleri tarafından açılan ateşe Hindistan ordusu karşılık verdi.

Hint medyası: Pakistan ordusu, sınırda ateş açtı
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 27.04.2025 - 12:36

Pakistan ordusu, Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece Hindistan’a bağlı Cammu ve Keşmir'deki sınır kontrol hattında ateş açtı. 

Hindistan merkezli PTI ajansının kaynaklara dayandırdığı haberine göre, olay Tutmari Gali ve Rampur bölgelerinde meydana geldi. 

Hindistan askerleri, açılan ateşe hafif silahlarla karşılık verdi. Sınır hattındaki çatışmada can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

PTI, ateşkes ihlalinin, Cammu ve Keşmir’in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısından bu yana üçüncü kez yaşandığını aktardı.

NE OLMUŞTU?

22 Nisan’da silahlı saldırganlar, Pahalgam’da turistlere ateş açmış, olayda 25 Hindistan vatandaşı ile bir Nepal vatandaşı hayatını kaybetmişti. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Saldırganların olay yerinden kaçtığı, istihbarat kaynaklarının ise saldırının Pakistan merkezli terör örgütü Leşker-i Tayyibe'nin sabotaj kolu olan "Direniş Cephesi" tarafından düzenlendiğini değerlendirdiği belirtildi.

Terör saldırısının ardından Hindistan yönetimi, İslamabad’daki büyükelçilik kadrosunu yarıya indirirken, Pakistan’ın Hindistan’daki askeri danışmanlarını "istenmeyen kişi" ilan etti. 

Ayrıca, iki ülke arasındaki ana geçiş noktası olan Attari sınır kapısı kapatıldı. Hindistan, Pakistan’la yürütülen su kaynakları paylaşımı anlaşmasını ve Pakistan vatandaşlarına vize verilmesine ilişkin uygulamaları da askıya aldı.


Etiketler: #Hindistan #PAKistan

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