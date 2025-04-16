Pakistan Büyükelçiliğindeki Milli Gün resepsiyonu

Yayınlanma: 16.04.2025 - 14:49

Güncelleme: 16.04.2025 - 14:49

Pakistan’ın Milli Günü dolayısıyla Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonda Büyükelçi Yousaf Junaid konuklarını ağırladı. Pakistan Milli Günü dolayısıyla Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid’ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım’ın yanı sıra başkentteki yabancı misyon şefleri ve askeri ateşeler katıldı.

DOSTLUK GÜÇLENİYOR

Program çerçevesinde bir konuşma gerçekleştiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid’in Türkiye dostu olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Kurtulmuş, Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk ilişkisinin tarihten gelen köklü bir kardeşlik olduğunu belirtti. Kurtulmuş, Pakistan ile Türkiye arasındaki dostluğun her alanda güçlenerek devam ettiğini söyledi. Her türlü doğal afette ve düşmanlıkta Pakistan halkının yanında olduklarını söyleyen Kurtulmuş, Türkiye’nin Pakistan’ın tezlerini uluslararası platformlarda savunduğunu ve savunmaya devam edeceğini ifade etti.