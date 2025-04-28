Pakistan Savunma Bakanı: Cihat, Batı tarafından yaratıldı

Yayınlanma: 28.04.2025 - 14:21

Güncelleme: 28.04.2025 - 14:21

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, ülkesinin onlarca yıldır Batılı devletlerin, özellikle de ABD'nin bölgedeki politikaları nedeniyle terörün mağduru olduğunu söyledi.

Rus basınına konuşan Asıf, Pakistan'ın geçmişte Sovyetler Birliği'ne karşı yürütülen Afganistan savaşına katılarak Batı adına cihatçıları eğitmek ve yetiştirmek için bir üs haline gelmesinin büyük bir hata olduğunu belirtti.

Asıf, "Batı tarafından icat edilen cihat kavramı, Pakistan toplumunun dokusunu değiştirdi ve bugünkü sorunlara zemin hazırladı" ifadelerini kullandı.

"BU SAVAŞLARIN HİÇBİRİ BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİLDİ"

Asıf, ülkesinin hem Sovyet-Afgan savaşı döneminde hem de 11 Eylül saldırılarından sonra ABD'ye her türlü desteği sağladığını hatırlatarak, "Bu savaşların hiçbiri bizim savaşımız değildi" dedi.

Asıf, Pakistan'ın, ABD'nin 2021'de Afganistan’dan çekilmesinden sonra güvenlik açısından daha da zor bir duruma düştüğünü vurguladı.

Asıf, Pakistan’daki yaklaşık 6 milyon belgesiz Afgan göçmenin durumu ve Peştun topluluğunun iki ülkeye dağılmış olması nedeniyle, ülkenin güvenlik endişelerinin daha da derinleştiğini belirtti.

Asıf ayrıca, Hindistan’ın suçlamalarını reddederek, "Bu bölgede terörizmin en büyük kurbanı Pakistan’dır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan Hindistan, bu hafta Keşmir’in güneyinde meydana gelen ve 26 Hindistan vatandaşının hayatını kaybettiği terör saldırısından Pakistan’ı sorumlu tuttu.

İddiaları reddeden Pakistan, Hindistan’ın Pakistanlı diplomatları sınır dışı etmesine ve Indus Suları Antlaşması'nı askıya almasına karşılık, bu hamlelerin "savaş ilanı" olarak değerlendirileceği uyarısında bulundu.