Göktaşından yapılan çanta fiyatıyla gündem oldu

Coperni internet sitesinde "Her parça özel olarak el yapımıdır, bu nedenle şekli resimdekinden biraz farklı olabilir ve ayrıca çanta, 'ısmarlama olması' sebebiyle iade edilemez" dedi.

Markanın açıklamasına göre çantanın üretildiği göktaşı her sipariş için ayrı ayrı tedarik edilecek ve Dünya'ya düştüğü yere bağlı olarak farklı özellikler gösterebilecektir.