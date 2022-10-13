Green Card başvuruları devam ediyor: Şartlarda değişiklik yapıldı
Green Card yani Yeşil Kart, almayı hak kazananlara Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz yaşama ve çalışma imkanı tanıyor. Amerika'nın kapılarını açan Green Card'a başvurular resmen başladı.
ABD Freetown Büyükelçiliği, DV2024 Green Card çekilişi başvurularının 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihlerinde alınacağını açıklamıştı.
BAŞVURULAR NEREDEN ALINACAK?
Green Card başvuruları, yalnızca http://dvprogram.state.gov adlı web sitesi üzerinden alınıyor.
Öte yandan 2022 yılıyla birlikte artık başvurularda pasaport şartı aranmıyor. Yani adaylar pasaportlarını yenilemeden Green Card'a başvurabiliyor.
Yeşil Karta sahip kişiler, 'Yasal Daimî İkamet sahibi'dir.
Yeşil Kart sahipleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde en az beş yıl devamlı bulunduklarını ve iyi ahlakî karaktere sahip olduklarını göstermek için hiç suç işlemediklerini belgelerle ispat ettikten sonra, ABD vatandaşlığına başvurma hakkına sahip olmuş olur.
18 yaşından küçük olan kişilere ise, en az bir ABD vatandaşı ebeveyne sahip olmak şartıyla vatandaşlık hakkı tanınır.
Green Card başvurusu yapmak için İngilizce bilme zorunluluğu bulunmuyor ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanan adayların İngilizce yeterliğini sağlaması gerecek.
2022 GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olmasını şart koşmaktadır. ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.
Green Card kurasına katılmak isteyen kişiler başvurularını Ekim -Kasım aralığında yapmalıdır.
ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptirler. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz olacaktır.
Green Card başvuru işlemleri www.dvlottery.state.gov adresinden online olarak yapılmaktadır.
Amerika Green Card başvurusu yapılırken başvuru sahibinin kimlik bilgileri, vatandaşı olunan ülkeye ilişkin bilgiler ve varsa eş ve çocuklara dair bilgiler ibraz edilmelidir. Başvuruda kullanılacak fotoğraf sitede talep edilen özelliklere uygun olarak yüklenmelidir.
Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir.
18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.
Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.
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