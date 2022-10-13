Green Card başvuruları devam ediyor: Şartlarda değişiklik yapıldı

Yeşil Kart sahipleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde en az beş yıl devamlı bulunduklarını ve iyi ahlakî karaktere sahip olduklarını göstermek için hiç suç işlemediklerini belgelerle ispat ettikten sonra, ABD vatandaşlığına başvurma hakkına sahip olmuş olur.

18 yaşından küçük olan kişilere ise, en az bir ABD vatandaşı ebeveyne sahip olmak şartıyla vatandaşlık hakkı tanınır.

Green Card başvurusu yapmak için İngilizce bilme zorunluluğu bulunmuyor ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanan adayların İngilizce yeterliğini sağlaması gerecek.