Güney Kore İnsansız Hava Aracı Fuarı'nda ışık gösterisi
Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen 2023 Güney Kore İnsansız Hava Aracı Fuarı'nın bir parçası olarak Perşembe gecesi Busan Fuar ve Kongre Merkezi'nin (BEXCO) üzerinde 500 insansız hava aracıyla (İHA) ışık gösterisi düzenlendi.
Güney Kore'nin Busan kentinde yer alan Busan Fuar ve Kongre Merkezi'nin (BEXCO) üzerinde düzenlenen insansız hava aracı ışık gösterisini izleyen insanlar, 23 Şubat 2023.
En son teknolojileri ve modelleri sergilemeyi ve sektörün geleceğini tartışmayı hedefleyen fuar kapsamında İHA'lar gökyüzünde çeşitli renklerde desenler oluşturdu. Gösteri çok sayıda turistin de ilgisini çekti.
Güney Kore'nin Busan kentinde yer alan Busan Fuar ve Kongre Merkezi'nin (BEXCO) üzerinde düzenlenen insansız hava aracı ışık gösterisi, 23 Şubat 2023.
Güney Kore'nin Busan kentinde yer alan Busan Fuar ve Kongre Merkezi'nin (BEXCO) üzerinde düzenlenen insansız hava aracı ışık gösterisinin videosunu çeken bir kişi, 23 Şubat 2023.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte AKP'nin seçim tuzağı
- 'Her seferinde Saray'dan biri arandı'
- Hatay'da korkutan deprem!
- Prof. Dr. Naci Görür: Haykırarak söylüyorum
- AKP'li Çelik'ten Erdoğan'a mektup
- Soylu, Erdoğan'ın talimatına tepki gösterdi
- Doğuştan bedavacı 4 burç!
- TELE1’in kapatılmasında saklanan belge
- İzmir fay hatları nereden geçiyor?
- Sansür dalgası gittikçe büyüyor