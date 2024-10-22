Hangi ülke anayasalarında 'değişmez' hükümler vardır, kapsamları nelerdir?

ABD Anayasası'nda, değiştirilemez hükümler yok, ancak değişiklik süreçleri oldukça zor ve karmaşık. Anayasanın 5. Maddesine göre, bu tür değişikliklerde federal hükümet ve eyaletlerin çoğunluk onayı gerekiyor. Buna göre;

Bu tür değişiklik teklifleri, Temsilciler Meclisi ve Senato 'da üçte iki çoğunluk ile kabul edilebilir.

ve 'da ile kabul edilebilir. Önerilen değişiklikler, eyalet yasama organlarının dörtte üçü tarafından onaylanmalıdır.