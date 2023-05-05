Hollanda'nın araba yolu olmayan köyü: Giethoorn

Araba yolu bulunmuyor

Araba yolunun bulunmadığı ve sadece girişindeki az sayıda eve araçların gidebildiği köyde ulaşım için çoğunlukla tekneler kullanılıyor.

Kuzeyden güneye sadece yaya ve aynı zamanda bisiklet yolu olan tek bir dar yoldan gidilebilen Giethoorn'da yaşayanların geçim kaynakları büyük oranda tekne işletmeciliği, otelcilik ve restoran işletmeciliği gibi turizm faaliyetlerine dayanıyor.

Çoğunlukla iki kapısı bulunan tarihi evlerde oturanlar, rutin olarak yan kapıları kullanıyor, ön kapılar ise sadece evlenirken içeriye girmek ve öldükten sonra da cenazeyi dışarıya çıkarmak için kullanılıyor.

Köyün ortasında yer alan göletteki küçük adacıkta yüzmek ve ateş yakmak isteyenler için özel bölümler bulunuyor.