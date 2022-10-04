İngiliz 'doodle' sanatçısı 1.35 milyon sterlinlik evini karalamalarla kapladı

04 Ekim 2022 Salı, 12:20
<p>İngiliz 'doodle' sanatçısı <strong>Sam Cox</strong>, hayalini kurduğu eve kavuştu. Sanatçı, iki yıl süren projesinin ardından '<strong>doodle sanatı' (karalama sanatı)</strong> ile evini kaplamayı başardı.</p>

İngiliz 'doodle' sanatçısı Sam Cox, hayalini kurduğu eve kavuştu. Sanatçı, iki yıl süren projesinin ardından 'doodle sanatı' (karalama sanatı) ile evini kaplamayı başardı.

<p><strong>Mr. Doodle</strong> (Bay Karalama) lakaplı ingiliz sanatçı <strong>Sam Cox</strong>, Aralık 2019'da satın aldığı evini, iki ay içerisinde tamamen beyaz bir tuvala dönüştürdü ve baştan sonra karalamalarla kaplamaya başladı.</p>

Mr. Doodle (Bay Karalama) lakaplı ingiliz sanatçı Sam Cox, Aralık 2019'da satın aldığı evini, iki ay içerisinde tamamen beyaz bir tuvala dönüştürdü ve baştan sonra karalamalarla kaplamaya başladı.

<p>Birçok mülk sahibi, evi için minimalist, modern bir görünüm tercih ederken, 26 yaşındaki Cox, Eylül 2020'de evinin her yerini karalayarak oldukça sıradışı bir estetiğe ulaştı.</p>

Birçok mülk sahibi, evi için minimalist, modern bir görünüm tercih ederken, 26 yaşındaki Cox, Eylül 2020'de evinin her yerini karalayarak oldukça sıradışı bir estetiğe ulaştı.

<p>Cox, evindeki <strong>bilgisyar, televizyon, çaydanlık, ekmek kızartma makinesi</strong> gibi eşylar da dahil olmak üzere her şeyin üzerini, eğlenceli siyah-beyaz tasarımlarıyla kapladı.</p>

Cox, evindeki bilgisyar, televizyon, çaydanlık, ekmek kızartma makinesi gibi eşylar da dahil olmak üzere her şeyin üzerini, eğlenceli siyah-beyaz tasarımlarıyla kapladı.

<p>Bu olağanüstü projesi hakkında konuşan Cox, <em><strong>"Çarşaf, perde ve havlu gibi birkaç eşyayı baskı teknolojisiyle karalamak zorunda kaldım, çünkü bu eşyaların yıkanabilir olduğundan emin olmak istedim"</strong></em> ifadelerini kullandı.</p>

Bu olağanüstü projesi hakkında konuşan Cox, "Çarşaf, perde ve havlu gibi birkaç eşyayı baskı teknolojisiyle karalamak zorunda kaldım, çünkü bu eşyaların yıkanabilir olduğundan emin olmak istedim" ifadelerini kullandı.

<p>Cox aynı zamanda <em><strong>"Eşyaların yüzde doksan dokuzunu ellerimle karaladım ki bu benim için gerçekten önemliydi"</strong></em> dedi.</p>

Cox aynı zamanda "Eşyaların yüzde doksan dokuzunu ellerimle karaladım ki bu benim için gerçekten önemliydi" dedi.

<p>Instagram'da 2,7 milyondan fazla takipçisi olan sanatçı, <em><strong>"Eşim Alena, yaptığım doodle eserlerini renklendiriyor ancak evin siyah beyaz kalmasını istedim"</strong></em> dedi.</p>

Instagram'da 2,7 milyondan fazla takipçisi olan sanatçı, "Eşim Alena, yaptığım doodle eserlerini renklendiriyor ancak evin siyah beyaz kalmasını istedim" dedi.

<p>LADbible'ın haberine göre, Cox'un evi <strong>1,35 milyon sterlin (Yaklaşık 283 milyon lira)</strong> değerinde.</p>

LADbible'ın haberine göre, Cox'un evi 1,35 milyon sterlin (Yaklaşık 283 milyon lira) değerinde.

<p>Sanatçı her odaya farklı bir tema adamış, mutfağı hamburger de dahil olmak üzere yemek karalamalarıyla doluyken, evin <strong>'düşünme odası'</strong> bulutlarla kaplı.</p>

Sanatçı her odaya farklı bir tema adamış, mutfağı hamburger de dahil olmak üzere yemek karalamalarıyla doluyken, evin 'düşünme odası' bulutlarla kaplı.

<p>Cox sözlerine <em><strong>"Evin koridorunda her hayvan ve Pacman karakterinden ikişer tane var. Hepsi madeni para peşinde koşuyor, bu yüzden bu odaya Nuh'un Ateri Salonu adını koydum. Çocukluğumdan beri bu evin hayalini kurduğum için her odaya farklı bir tema düşünmek zor olmadı"</strong></em> ifadeleriyle devam etti.</p>

Cox sözlerine "Evin koridorunda her hayvan ve Pacman karakterinden ikişer tane var. Hepsi madeni para peşinde koşuyor, bu yüzden bu odaya Nuh'un Ateri Salonu adını koydum. Çocukluğumdan beri bu evin hayalini kurduğum için her odaya farklı bir tema düşünmek zor olmadı" ifadeleriyle devam etti.

<p>Cox evi hakkında <em><strong>"Yıllarca evlere bakıp, odalarına neler karalayabileceğimi düşündüm. Bu ev piyasaya çıktığında hemen almam gerektiği hissine kapıldım. Nasıl her odayı tema tema ayırabileceğimi, çizimlerle dekore edebileceğimi düşündüm"</strong></em> dedi. Projesi hakkında, <em><strong>"Eğlenceli bir süreçti"</strong></em> ifadelerini kullandı.</p>

Cox evi hakkında "Yıllarca evlere bakıp, odalarına neler karalayabileceğimi düşündüm. Bu ev piyasaya çıktığında hemen almam gerektiği hissine kapıldım. Nasıl her odayı tema tema ayırabileceğimi, çizimlerle dekore edebileceğimi düşündüm" dedi. Projesi hakkında, "Eğlenceli bir süreçti" ifadelerini kullandı.

<p>Cox birçok insanın, yoğun miktarda bulunan karalamaların kendisine <em><strong>"baş ağrısı"</strong></em> vereceğini veya ona bile <strong><em>"çok fazla"</em></strong> geleceğini söylediğini, ancak karalamalarla dolu bir eve bakmanın kendisi için gerçekten <em><strong>"rahatlatıcı"</strong></em> ve <strong><em>"tatmin edici"</em></strong> olduğunu söyledi.</p>

Cox birçok insanın, yoğun miktarda bulunan karalamaların kendisine "baş ağrısı" vereceğini veya ona bile "çok fazla" geleceğini söylediğini, ancak karalamalarla dolu bir eve bakmanın kendisi için gerçekten "rahatlatıcı" ve "tatmin edici" olduğunu söyledi.

<p>Ancak sanatçı, komşularının bu çılgın projeye vereceği tepki hakkında endişelendiğini itiraf etti. Endişelerine rağmen herkesin beğenisini toplayan ev, yerel halkın ilgisini üzerine çekmeye başladı.</p>

Ancak sanatçı, komşularının bu çılgın projeye vereceği tepki hakkında endişelendiğini itiraf etti. Endişelerine rağmen herkesin beğenisini toplayan ev, yerel halkın ilgisini üzerine çekmeye başladı.

<p>Cox evi ve gelecek planları için, <em><strong>"Yaşaması gerçekten çok güzel bir yer, umarım insanlar bu evi görmekten zevk alır ve belki bir gün insanları içini keşfetmeye davet bile edebiliriz"</strong></em> ifadelerini kullandı.</p>

Cox evi ve gelecek planları için, "Yaşaması gerçekten çok güzel bir yer, umarım insanlar bu evi görmekten zevk alır ve belki bir gün insanları içini keşfetmeye davet bile edebiliriz" ifadelerini kullandı.

<h2>DOODLE SANATI NEDİR?</h2> <p>Doodle sanatı, genellikle çizim aracını kağıttan hiç kaldırmadan rastgele ve soyut çizgilerden veya şekillerden ortaya çıkan basit çizimlerden oluşan çizim sanatıdır.</p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8e6qxk?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>

DOODLE SANATI NEDİR?

Doodle sanatı, genellikle çizim aracını kağıttan hiç kaldırmadan rastgele ve soyut çizgilerden veya şekillerden ortaya çıkan basit çizimlerden oluşan çizim sanatıdır.

ingiltere sanatçı doodle malikane ingiliz sterlin

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler