İngiliz 'doodle' sanatçısı 1.35 milyon sterlinlik evini karalamalarla kapladı
Cox evi hakkında "Yıllarca evlere bakıp, odalarına neler karalayabileceğimi düşündüm. Bu ev piyasaya çıktığında hemen almam gerektiği hissine kapıldım. Nasıl her odayı tema tema ayırabileceğimi, çizimlerle dekore edebileceğimi düşündüm" dedi. Projesi hakkında, "Eğlenceli bir süreçti" ifadelerini kullandı.
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