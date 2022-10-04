İngiliz 'doodle' sanatçısı 1.35 milyon sterlinlik evini karalamalarla kapladı

Cox sözlerine "Evin koridorunda her hayvan ve Pacman karakterinden ikişer tane var. Hepsi madeni para peşinde koşuyor, bu yüzden bu odaya Nuh'un Ateri Salonu adını koydum. Çocukluğumdan beri bu evin hayalini kurduğum için her odaya farklı bir tema düşünmek zor olmadı" ifadeleriyle devam etti.