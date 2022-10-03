IŞİD militanlarını Mozambik'te aslanlar yedi
IŞİD bağlantılı çok sayıda cihatçı, Mozambik'teki bir savaşta saklandıkları sırada aslanlar da dahil olmak üzere çeşitli vahşi hayvanlar tarafından saldırıya uğradı.
Doğu Afrika ülkesi Mozambik'in Cabo Delgado eyaleti, doğalgaz kaynaklarını ele geçirmek isteyen cihatçı isyancılar tarafından devamlı saldırıya uğruyor.
Quissanga bölgesinde yakın zamanda çıkan bir çatışmanın ardından, 16 isyancı toprağa verildi.
VAHŞİ HAYVANLARA YEM OLDULAR
Mozambik Cumhuriyeti Polis Komutanı Bernardino Rafael, ölümlerin bir kısmının yerel güçlerden, diğerlerinin ise çevredeki vahşi hayvan saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.
Rafael, The Times'a demecinde, "Bazı isyancılar vurularak öldürülürken, bazıları da yılan, bufalo, aslan ve hatta timsah gibi hayvanların saldırılarına uğrayarak hayatlarını kaybetti" ifadelerini kullandı.
BBC World Africa, 28 Eylül Çarşamba günü yaptığı yayında, "Birçoğu silahlarımızla yaralandığı için ölüyor, ancak yırtıcı hayvanlar bile cihatçı isyancıların ölümüne katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
- Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da müzisyen öldürüldü!
- Sadık Albayrak'ın askıdaki kılıcı
- Haluk Levent isim isim açıkladı
- Öyle bir 104 ilçe var ki...
- Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı
- 'Ciddi bir açıklama yapacağım'
- Epistemolojik enflasyon etkisi!
- ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt
- Adalet Bakanlığı Daire Başkanı eşini vurup intihar etti