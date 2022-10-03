IŞİD militanlarını Mozambik'te aslanlar yedi

IŞİD bağlantılı çok sayıda cihatçı, Mozambik'teki bir savaşta saklandıkları sırada aslanlar da dahil olmak üzere çeşitli vahşi hayvanlar tarafından saldırıya uğradı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2022 Pazartesi, 13:42
IŞİD militanlarını Mozambik'te aslanlar yedi
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Doğu Afrika ülkesi Mozambik'in Cabo Delgado eyaleti, doğalgaz kaynaklarını ele geçirmek isteyen cihatçı isyancılar tarafından devamlı saldırıya uğruyor.

Quissanga bölgesinde yakın zamanda çıkan bir çatışmanın ardından, 16 isyancı toprağa verildi.

VAHŞİ HAYVANLARA YEM OLDULAR

Mozambik Cumhuriyeti Polis Komutanı Bernardino Rafael, ölümlerin bir kısmının yerel güçlerden, diğerlerinin ise çevredeki vahşi hayvan saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.

Rafael, The Times'a demecinde, "Bazı isyancılar vurularak öldürülürken, bazıları da yılan, bufalo, aslan ve hatta timsah gibi hayvanların saldırılarına uğrayarak hayatlarını kaybetti" ifadelerini kullandı.

BBC World Africa, 28 Eylül Çarşamba günü yaptığı yayında, "Birçoğu silahlarımızla yaralandığı için ölüyor, ancak yırtıcı hayvanlar bile cihatçı isyancıların ölümüne katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.


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