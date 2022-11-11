İspanya'da kuraklık nedeniyle çekilen su, antik kaleyi gün yüzüne çıkardı
İspanya`da son yılların en büyük kuraklığı nedeniyle su kaynaklarında meydana gelen azalmaya bağlı olarak ortaya çıkan yapılara bir yenisi eklendi.
İspanya`da kuraklık nedeniyle çekilen su, Roma döneminden kalma kaleyi gün yüzüne çıkardı.
Lugo kentine bağlı Belesar barajındaki suların çekilmesi nedeniyle, antik Castro Candaz'ın kalıntıları gün yüzüne çıktı.
Belesar barajındaki su seviyesi yüzde 25'in altına düştü.
İspanya'nın Galiçya bölgesi, son 10 yılın kuraklık ortalamasını yüzde 15 aştı.
Video Haberler
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Duruşma 14 Aralık'a ertelendi
- Ankara'da katliam: 5 kişi ölü bulundu
- EYT, asgari ücret, sözleşmeli personel...
- 14 yaşındaki Dicle, iş cinayetinde hayatını kaybetti
- 'Size her söylediğimizde sızıntı oldu'
- Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkûm etti
- 'G20 zirvesinde duyuru yapacağız'
- Duruşma sonrası ilk açıklama
- Hakimin sertifikası Erdoğan'dan!
- ‘Hiç alakam yok’ demişti