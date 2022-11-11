İspanya'da kuraklık nedeniyle çekilen su, antik kaleyi gün yüzüne çıkardı

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2022 Cuma, 16:58
<p>İspanya`da son yılların en büyük kuraklığı nedeniyle su kaynaklarında meydana gelen azalmaya bağlı olarak ortaya çıkan yapılara bir yenisi eklendi.<br data-mce-bogus="1"></p>

İspanya`da son yılların en büyük kuraklığı nedeniyle su kaynaklarında meydana gelen azalmaya bağlı olarak ortaya çıkan yapılara bir yenisi eklendi.

<p>İspanya`da kuraklık nedeniyle çekilen su, Roma döneminden kalma kaleyi gün yüzüne çıkardı.<br data-mce-bogus="1"></p>

İspanya`da kuraklık nedeniyle çekilen su, Roma döneminden kalma kaleyi gün yüzüne çıkardı.

<p>Lugo kentine bağlı Belesar barajındaki suların çekilmesi nedeniyle, antik Castro Candaz'ın kalıntıları gün yüzüne çıktı.<br data-mce-bogus="1"></p>

Lugo kentine bağlı Belesar barajındaki suların çekilmesi nedeniyle, antik Castro Candaz'ın kalıntıları gün yüzüne çıktı.

<p>Belesar barajındaki su seviyesi yüzde 25'in altına düştü.</p>

Belesar barajındaki su seviyesi yüzde 25'in altına düştü.

<p>İspanya'nın Galiçya bölgesi, son 10 yılın kuraklık ortalamasını yüzde 15 aştı.</p>

İspanya'nın Galiçya bölgesi, son 10 yılın kuraklık ortalamasını yüzde 15 aştı.

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