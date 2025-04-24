İstanbul depremi dünya basınında: 'Bu gelişme iki olasılığa işaret ediyor...'
Uluslararası basın kuruluşları, İstanbul'da gerçekleşen kısa, fakat şiddetli depreme bültenlerinde geniş yer ayırdı. Dünyanın dört bir yanından kurumlar ve uzmanların açıklamalarına yer verilen haberlerde, İstanbul'a dair olası deprem senaryoları masaya yatırıldı.
İstanbul, sadece 13 saniye süren 6.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Sarsıntının Marmara Ereğlisi açıklarında, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Şehir genelinde büyük panik yaşanırken, 150'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralanmaların çoğu, vatandaşların panikle binalardan atlamaya çalışması sonucu oluşmuştu. Artçı sarsıntılar devam ederken, bazı yurttaşların geceyi sokaklarda geçirmeyi tercih ettiği görüldü.
Depremin Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir ve İzmir gibi çevre illerin yanı sıra Romanya’nın başkenti Bükreş ve Bulgaristan’ın başkenti Sofya gibi 480 kilometre uzaklıktaki şehirlerde bile hissedildiği kaydedildi.
Peki, dünya çapından uzmanlar bu olayı nasıl yorumladı?
İşte, dünyanın önde gelen basın kuruluşlarından İstanbul depremine ilişkin çarpıcı değerlendirmeler...
CNN
Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarına başkentlik yapmış olan bu yoğun nüfuslu şehirde yaklaşık 16 milyon kişi yaşıyor. Londra Jeoloji Derneği'ne göre şehir, Kuzey Anadolu fay hattına tehlikeli derecede yakın bir konumda bulunuyor. Bu fay hattı İstanbul’un sadece 20 kilometre (12.4 mil) yakınından geçiyor.
Bu fay hattı tarihsel olarak, 1999 yılında İzmit’i vuran ve 17 binden fazla insanın ölümüne, yaklaşık 500 bin kişinin ise yerinden olmasına yol açan 7.6 büyüklüğündeki büyük deprem de dahil olmak üzere birçok yıkıcı sarsıntıya neden oldu.
INDEPENDENT
Almanya’daki GFZ sismoloji araştırma enstitüsü, yaşanan depremin bölgede son 25 yılda yaşananların en güçlüsü olduğunu ve "fay hattını İstanbul’a doğru genişlettiğini" söyledi. Enstitü, bu gelişmenin iki olasılığa işaret ettiğini belirtti:
"Ya bölgede sismik aktivite geçici olarak azalacak ya da depremin oluşturduğu stres daha yıkıcı bir sarsıntıya yol açacak..."
Sismoloji merkezi şu açıklamada bulundu:
İstanbul’un güneyinde, Marmara Denizi’nin altındaki bölge, tüm fay hattı boyunca son 250 yıldır büyük bir deprem üretmemiş tek alan. Bu nedenle, bilim insanları bu bölgenin artık “deprem üretme zamanı gelmiş” (gecikmiş) olduğunu düşünüyor. Yani, bu bölgede 7.4 büyüklüğüne kadar çıkabilecek şiddetli bir depremin meydana gelme olasılığı yüksek.
AL JAZEERA
İstanbul sakinleri depremlere yabancı değil. Bunun nedeni, İstanbul'un Avrasya ve Anadolu tektonik levhaları arasındaki sınır olan Kuzey Anadolu fay hattına yakın bir konumda yer alması.
Yaklaşık 1200 kilometrelik bu fay hattı, Türkiye’nin doğusundan ülkenin kuzeyi boyunca Ege Denizi’ne kadar uzanıyor.
EURONEWS
İstanbul, büyük deprem riski taşıyan bir şehir olarak kabul ediliyor; uzmanlar, 2030 yılına kadar en az 7 büyüklüğünde bir depremin gerçekleşme olasılığının yüzde 64 olduğunu söylüyor.
GUARDIAN
Türkiye iki büyük fay hattı tarafından kesilmekte ve bu hatta sıklıkla depremler meydana gelmekte. 6 Şubat 2023’te meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki deprem ve saatler sonra gerçekleşen ikinci güçlü sarsıntı, Türkiye'nin güney ve güneydoğusundaki 11 ilde yüz binlerce binayı yıkmış, 53 binden fazla kişinin ölümüne neden olmuştu.
ABC
Deprem 10 km gibi sığ bir derinlikte meydana geldi... Şu ana kadar can kaybı bildirilmedi, ancak birçok yurttaşın endişe ve panik nedeniyle sokaklara ve hastanelere akın ettiği bildirildi.
NBC
ABD Jeolojik Araştırma Kurumu USGS'ye göre ana şoku, büyüklükleri 4 ile 5 arasında değişen en az üç artçı sarsıntı izledi. Hepsi, ekonomik öneme sahip İstanbul Boğazı civarında kümelendi... USGS’nin “Hissettiniz mi?” haritası, depremin Romanya’nın başkenti Bükreş ve Bulgaristan’ın başkenti Sofya gibi 480 kilometre uzaklıktaki şehirlerde bile hissedildiğini gösterdi.
SKY NEWS
Türk yetkililer, İstanbul’u son yıllarda vuran en güçlü depremlerden biri olan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 150’den fazla kişinin yaralandığını söyledi.
MIDDLE EAST EYE
Yerel medyaya göre İstanbul Havalimanı'ndaki yolcular ve çalışanlar açık alanlara kaçarken, Taksim Meydanı'ndaki otel ve işyeri çalışanları meydanda toplandı.
USA TODAY
Deprem, Türkiye’nin afet kurumu AFAD tarafından doğrulandı. İçişleri Bakanı sosyal medyada yaptığı açıklamada, ajansın hasarı değerlendirmek için sahada ön taramalara başladığını belirtti.
BBC
Deprem, İstanbul'u hafta içi bir öğleden sonra, ulusal tatilde vurdu; bu nedenle okullar, üniversiteler ve kamu kurumları kapalıydı. Bu da deprem sırasında her zamankinden daha fazla insanın evlerinde olduğu anlamına geliyordu.
Artçı sarsıntılar ve binalarının güvenli olmadığından endişe eden yüzlerce kişi geceyi dışarıda geçirdi.
DW
Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul, Çarşamba günü 6.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı, en az 151 kişi yaralandı.
İstanbul Valiliği, yaralanmaların çoğunun insanların panikle binalardan atlamaları sonucu meydana geldiğini söyledi.
ABD Jeolojik Araştırma Kurumu’na (USGS) göre deprem, 10 kilometre (yaklaşık 6 mil) gibi sığ bir derinlikte meydana geldi.
REUTERS
Almanya Jeobilim Araştırma Merkezi (GFZ), Çarşamba günü Türkiye’de 6.02 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. GFZ, depremin 10 kilometre (6.21 mil) derinlikte olduğunu belirtti.
CBS
Birçok yurttaşın sokaklarda bayramı kutladığı ulusal tatil gününde meydana gelen deprem, İstanbul’un yaklaşık 550 kilometre güneyindeki İzmir ve diğer komşu illerde de hissedildi.
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