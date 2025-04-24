İstanbul depremi dünya basınında: 'Bu gelişme iki olasılığa işaret ediyor...'

CNN

Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarına başkentlik yapmış olan bu yoğun nüfuslu şehirde yaklaşık 16 milyon kişi yaşıyor. Londra Jeoloji Derneği'ne göre şehir, Kuzey Anadolu fay hattına tehlikeli derecede yakın bir konumda bulunuyor. Bu fay hattı İstanbul’un sadece 20 kilometre (12.4 mil) yakınından geçiyor.

Bu fay hattı tarihsel olarak, 1999 yılında İzmit’i vuran ve 17 binden fazla insanın ölümüne, yaklaşık 500 bin kişinin ise yerinden olmasına yol açan 7.6 büyüklüğündeki büyük deprem de dahil olmak üzere birçok yıkıcı sarsıntıya neden oldu.