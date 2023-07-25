Parlak renkler, gösterişli dekorasyonlar ve daha birçok detayı kamyonlarda görmek mümkün. Kamyonları kiralamak isteyenler de şık ve yeni boyanmış olanların daha iyi durumda olduğunu düşünerek bu tür araçları kiralamayı tercih ediyor.

Uzaktan bakıldığında tüm kamyonların sanki benzer şekilde boyandığı izlenimine kapılmak olası ancak hemen her kamyonda farklı dekorlara ve bunların içerisine saklı hikayelere rastlanıyor.

Kamyonlara manzara, çiçek desenleri, milli kahramanlar, dini isimler, askeri liderler, şairler, hayvan figürleri veya destanları anlatan dekorlar resmediliyor.

Göz alıcı ve ışıl ışıl parlayan kamyonların dışı kadar iç dizaynına da önem veriliyor.