Kraliçe 2. Elizabeth’in naaşı, yola çıktı

DHA
11 Eylül 2022 Pazar, 13:09
<p>İskoçya’daki Balmoral Sarayı’nda hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth’in naaşı, Edinburgh’a doğru yola çıktı.</p>

İskoçya’daki Balmoral Sarayı’nda hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth’in naaşı, Edinburgh’a doğru yola çıktı.

<p>İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in naaşı, hayatını kaybettiği Balmoral Sarayı'ndan konvoyla yola çıktı. Kraliçe’nin tabutu, bu gece Edinburgh kentindeki Holyrood Sarayı’nda kalacak. </p>

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in naaşı, hayatını kaybettiği Balmoral Sarayı'ndan konvoyla yola çıktı. Kraliçe’nin tabutu, bu gece Edinburgh kentindeki Holyrood Sarayı’nda kalacak. 

<p>Kraliçenin konvoyunu Edinburgh kentinde İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon karşılayacak.</p>

Kraliçenin konvoyunu Edinburgh kentinde İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon karşılayacak.

<p>2. Elizabeth'in naaşı, 4 gün boyunca Westminster Sarayı’nda halkın ziyaretine açık olacak.  Ardından Kraliçe 19 Eylül'de Westminster kilisesinde resmi devlet töreniyle son yolculuğa uğurlanacak.</p>

2. Elizabeth'in naaşı, 4 gün boyunca Westminster Sarayı’nda halkın ziyaretine açık olacak.  Ardından Kraliçe 19 Eylül'de Westminster kilisesinde resmi devlet töreniyle son yolculuğa uğurlanacak.

<p>Dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarının da yer alacağı törene yaklaşık 2 bin kişilik üst düzey protokolün katılımı bekleniyor.</p>

Dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarının da yer alacağı törene yaklaşık 2 bin kişilik üst düzey protokolün katılımı bekleniyor.

<p>İngiltere’nin yeni kralı olan Kral 3. Charles, Kraliçe’nin cenaze töreninin yapılacağı günün ülkede resmi tatil edilmesine karar verdi.</p>

İngiltere’nin yeni kralı olan Kral 3. Charles, Kraliçe’nin cenaze töreninin yapılacağı günün ülkede resmi tatil edilmesine karar verdi.

<p>Cenaze töreninin ve resmi tatil gününün sona ermesiyle ülkede matem sürecinin de tamamlanması bekleniyor.</p>

Cenaze töreninin ve resmi tatil gününün sona ermesiyle ülkede matem sürecinin de tamamlanması bekleniyor.

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