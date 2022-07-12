NASA yayınladı: James Webb’den yeni renkli fotoğraflar

Adını 2002'de NASA'nın Apollo programından sorumlu müdürü olan James E. Webb'ten alan ve 6.5 metre genişliğinde altın kaplama bir aynayla donatılan JWST'nin elde ettiği ilk renkli görüntüleri, kamuoyuyla paylaşmadan hemen önce ilk olarak ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in NASA yetkilileri ile yaptıkları bir toplantıda gördükleri öğrenildi. Bugün dünya ile paylaşılan görselin evrenin bugüne dek elde edilmiş en derin görüntüsü olduğu belirtildi.