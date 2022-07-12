NASA yayınladı: James Webb’den yeni renkli fotoğraflar

İHA
12 Temmuz 2022 Salı, 19:40
<p>NASA, James Webb tarafından çekilen renkli fotoğrafları yayınladı.</p>

NASA, James Webb tarafından çekilen renkli fotoğrafları yayınladı.

<p>Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi olarak bilinen James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği ilk renkli fotoğraf kamuoyuyla paylaşılmıştı. </p>

Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi olarak bilinen James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği ilk renkli fotoğraf kamuoyuyla paylaşılmıştı. 

<p>Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun ardılı olarak geliştirilen ve bu zamana kadar üretilen en gelişmiş uzay teleskobu olarak bilinen James Webb (JWST) ile ilgili dünyanın yakından takip ettiği haber sonunda geldi. JWST'nin 7 aylık yolculuğu ve hazırlık aşamalarının ardından çektiği ilk görüntü ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.</p>

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun ardılı olarak geliştirilen ve bu zamana kadar üretilen en gelişmiş uzay teleskobu olarak bilinen James Webb (JWST) ile ilgili dünyanın yakından takip ettiği haber sonunda geldi. JWST'nin 7 aylık yolculuğu ve hazırlık aşamalarının ardından çektiği ilk görüntü ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

<p>Adını 2002'de NASA'nın Apollo programından sorumlu müdürü olan James E. Webb'ten alan ve 6.5 metre genişliğinde altın kaplama bir aynayla donatılan JWST'nin elde ettiği ilk renkli görüntüleri, kamuoyuyla paylaşmadan hemen önce ilk olarak ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in NASA yetkilileri ile yaptıkları bir toplantıda gördükleri öğrenildi. Bugün dünya ile paylaşılan görselin evrenin bugüne dek elde edilmiş en derin görüntüsü olduğu belirtildi. </p>

Adını 2002'de NASA'nın Apollo programından sorumlu müdürü olan James E. Webb'ten alan ve 6.5 metre genişliğinde altın kaplama bir aynayla donatılan JWST'nin elde ettiği ilk renkli görüntüleri, kamuoyuyla paylaşmadan hemen önce ilk olarak ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in NASA yetkilileri ile yaptıkları bir toplantıda gördükleri öğrenildi. Bugün dünya ile paylaşılan görselin evrenin bugüne dek elde edilmiş en derin görüntüsü olduğu belirtildi. 

<h3>YENİ GÖRÜNTÜLER DE GELDİ</h3> <p>NASA ve projedeki partnerlerinin, JWST'nin spectra olarak bilinen ilk tam renkli görüntü serisinin tamamı da ABD'nin Maryland eyaletindeki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden yapılacak canlı yayınla dünya ile paylaştı. Elde edilen görüntülerin, muhtemel başka yaşanabilir gezegenlerin keşfi için önem taşıdığı belirtildi. </p>

YENİ GÖRÜNTÜLER DE GELDİ

NASA ve projedeki partnerlerinin, JWST'nin spectra olarak bilinen ilk tam renkli görüntü serisinin tamamı da ABD'nin Maryland eyaletindeki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden yapılacak canlı yayınla dünya ile paylaştı. Elde edilen görüntülerin, muhtemel başka yaşanabilir gezegenlerin keşfi için önem taşıdığı belirtildi. 

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