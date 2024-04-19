Ancak NASA, Psyche'de madencilik yapmanın amaç olmadığını açıkladı. Görev, gezegen oluşumunun yapı taşları hakkında bilgi edinmeyi amaçlayan bilimsel keşfe odaklanıyor. Temmuz 2029'da Psyche'ye ulaşması beklenen uzay aracı, asteroidi haritalamak ve analiz etmek için bir dizi bilimsel araç kullanacak. Bunlar arasında multispektral bir görüntüleyici, bir gama ışını ve nötron spektrometresi, bir manyetometre ve yerçekimi ölçümü için bir radyo bilim aracı yer alıyor.