NASA'dan çığır açan proje: "Bu asteroit herkesi milyarder yapabilir..."
NASA geçtiğimiz yaz, gezegenimize uzak bir asteroid olan 16 Psyche'yi hedef alan iddialı bir görev başlattı. Bu gök taşı, içerdiği değerli metallerle ve tahmini 10 kentilyon dolarlık değeriyle herkesi milyarder yapma potansiyeline sahip.
Altın, demir ve nikel gibi değerli metallerle yüklü olduğuna inanılan bu asteroit, Mars ve Jüpiter arasında yörüngede dönüyor. Bu astreoitin, 10 kentilyon dolar ($10.000.000.000.000.000.000) gibi göz kamaştırıcı bir değere sahip olduğu düşünülüyor.
13 Ekim 2023'te Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılan uzay aracı 2,5 milyar mil yol kat edecek bir yolculuğa çıktı. NASA'ya göre yolculuğun öncelikli hedefi, gezegenlerin çekirdekleri hakkında benzeri görülmemiş bilgiler sağlayabilecek olan asteroidin bileşimini incelemekti.
Bu görev, böyle bir keşfin ekonomik sonuçları hakkında da tartışmalara yol açtı. Teorik olarak, böylesine muazzam bir kaynak zenginliğini gezegenimize getirmek, Dünya'daki her insanı milyarder yapabilir. Her bireyin piyangoyu kazanmasına benzer bir senaryoda, küresel ekonomi temelden istikrarsızlaşabilir.
Ancak NASA, Psyche'de madencilik yapmanın amaç olmadığını açıkladı. Görev, gezegen oluşumunun yapı taşları hakkında bilgi edinmeyi amaçlayan bilimsel keşfe odaklanıyor. Temmuz 2029'da Psyche'ye ulaşması beklenen uzay aracı, asteroidi haritalamak ve analiz etmek için bir dizi bilimsel araç kullanacak. Bunlar arasında multispektral bir görüntüleyici, bir gama ışını ve nötron spektrometresi, bir manyetometre ve yerçekimi ölçümü için bir radyo bilim aracı yer alıyor.
Psyche büyüklüğü ve bozulmamış olduğu varsayılan durumuyla öne çıkarken, güneş sistemimizde metal bakımından zengin olduğu bilinen on asteroitten sadece biridir. Bu benzersiz özelliği onu galaksimizdeki gök cisimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için hayati bir konu olarak konumlandırıyor.
Uzay aracı Mayıs 2026'da Mars'tan hızını artırırken, bilim camiası bu olağanüstü keşif gezisinden başka ne gibi keşiflerin ortaya çıkabileceğini merakla bekliyor.
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