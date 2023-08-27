İnsan vücudunun matematiği: Neden 10 ayak parmağımız var?

Peki, Tetrapod ayak parmaklarındaki ani azalmanın sebebi neydi?

Araştırmacılar, günümüzden 350 ile 450 milyon yıl önce yaşayan tetrapodların öncelikle karada yaşadığına ve karada yürümeyi çok daha kolay hale getiren bir uzuv kemiği yapısı geliştirdiğine inanıyor.

Buna karşılık, Acanthostega ve Icthyostega gibi erken dönem tetrapodların üst uzuvlarında, karadaki hareket kabiliyetlerini kısıtlamış olabilecek L şeklinde bir kemik vardı. Suyun içinde veya yakınında daha fazla zaman geçirdikleri düşünüldüğünde, henüz süper esnek bacaklara ihtiyaç duymamaları fazlasıyla mantıklıdır.