İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 maddelik 'taciz listesi' iddiası: 6 öğrencinin kaydı alındı!

İstanbul Erkek Lisesi’nde 7 kişilik erkek öğrenci grubunun, bazı kız öğrencilere karşı cinsel içerikli ve suç unsuru barındıran sözlü, dijital ve fiziki olarak rahatsız edici nitelikte davranışlarda bulunduğu iddiasının ardından altı öğrencinin kaydı ailelerinin isteğiyle başka okullara nakledildi.

İddiaya göre 9’uncu sınıftaki erkek öğrenciler kız öğrenciler hakkında “cinsel içerikli” ve “kızları tacizle tehdit eden” 507 maddelik bir liste hazırladı.

Bunun üzerine 11. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup, 9. sınıf öğrencilerinin yatakhanesini basarak söz konusu öğrencileri darp etti.

"ÇÜRÜK ZİHNİYETLER"

İstanbul Erkek Lisesi Kız Öğrencileri imzasıyla yapılan açıklamada, 7 kişilik bir erkek öğrenci grubunun, pek çok kız öğrenciye yönelttiği cinsellik, vahşet ve nefret içeren insanlık dışı söylemlerin tedirginlik yarattığı belirtilerek şöyle dendi:

“Bugün asıl konuşulması gereken, söz konusu 7 kişilik erkek grubunun ahlaksız ve insanlık dışı davranışlarıyken; hala meselenin özünü kız öğrencilerin kıyafetlerinde arayan, yanımızda duran sıra arkadaşlarımızın tepkisini bile hazmedemeyen çürük zihniyetler bizim nezdimizde ne insanlığa ne de taş binamızın asırlık ruhuna yakışmaktadır. Sorunun kaynağı biz, kıyafetlerimiz, davranışlarımız veya gösterilen tepki değil, sorun büyük bir özgüvenle aramızda, adımlarımızın yankılandığı bu koridorlarda dolaşan ve hâlâ ifşa olmamış faillerdir.”

"KABUL EDİLEMEZ"

İstanbul Erkek Liseliler Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama da şöyle:

“Okul idaresinin bize aktardığı bilgiye göre yedi öğrencinin altısı ailelerinin talebiyle başka okullara nakledilmiştir. Eğitim kurumları saygının, güvenin ve toplumsal değerlerin yeşerdiği alanlardır. Okul ortamında görülen her türlü tehdit, şiddet, saygısızlık, zorbalık veya okul iklimini bozan davranışlar kabul edilemez. Bu doğrultuda, okul yönetiminin gerekli adımları atmasını, öğrencilerimizin güvenliğini önceleyen uygulamaların güçlendirilmesini, velilerin bilinçlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını tüm içtenliğimizle talep ediyoruz.”

‘MAHREMİYET İHLALİ VE TACİZ’

Öğrencilerin aktardığı iddialar şöyle:

“Olayın aslının çok daha ciddi ve sistematik bir mahremiyet ihlali ve taciz içerikli davranışlar bütünü olduğunu belirtmek isteriz. Geçtiğimiz haftalarda okul içindeki 9. sınıf erkek öğrencilerden oluşan bir grubun, kaldıkları odalarda okuldaki kız öğrenciler ve çeşitli kişiler hakkında cinsel içerikli, aşağılayıcı ve rahatsız edici ifadeler içeren 500’ü aşkın maddelik bir liste hazırladığı, bu listeyi de düzenli olarak başka öğrencilere ilettiği ortaya çıkmıştır. Aynı grubun, okulun alt katlarına inmek için kart kopyalama yöntemi kullandığı, kamera odasına izinsiz girdiği ve kız öğrenci yurduna ait görüntülere erişmeye çalıştığı iddiaları da gündeme gelmiştir. Bazı kız öğrencilerin koridorlarda ve yemekhanede gizlice fotoğraflarının çekilip arşivlendiği tespit edilmiştir.”

Bir veli de “Benim kızım ‘Anne okulda artık yürürken bile rahatsız oluyorum acaba biri fotoğraf çeker mi ya da başka şeyler düşünürler mi’ diyor” ifadelerini kullandı.