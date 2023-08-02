Erkek vahşeti: Aynı evde yaşadığı kadının parmaklarını satırla kesti

Bilecik’te aynı evde yaşadığı 30 yaşındaki kadının parmakları satırla keserek olay yerinden kaçan zanlı, 1 saat sonra yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2023 - 12:11
Erkek vahşeti: Aynı evde yaşadığı kadının parmaklarını satırla kesti
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Bilecik’te meydana gelen olayda iddiaya göre, aynı evde yaşayan Afganistan uyruklu Naimi N. (26) ile Tacikistan uyruklu Feride R. (30) arasında tartışma yaşandı. 

Tartışma kavgaya dönüşünce Naimi N., evde bulunan satırı alarak kadının 5 parmağı kesti. Kadının feryatları üzerine olayı öğrenen komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kopan parmakları toplayıp muhafaza altına alırken, kadın Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay sırasında evde bulunan babası Wahıd N. ile kaçan zanlı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 saat sonra saklandıkları evde yakalandı. Şahısların Bilecik’te hiçbir kayd nın olmadığı ortaya çıktı. 

Zanlılar emniyetteki sorgusunun ardından Bilecik Adliyesi sevk edildi.


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